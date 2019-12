Australie, Slovénie, Suisse... La liste des pays les plus sûrs où voyager

publié le 30/11/2019 à 08:02

Vous hésitez encore sur votre prochaine destination de voyage ? Une société de services de sécurité de voyage a listé, sur une carte interactive, les pays dangereux pour l'année 2020.

International SOS s'est basé sur les risques sécuritaires, médicaux et sur l'état des routes. Sans surprise, les pays nordiques se classent parmi les plus sûrs. La Norvège, la Finlande, le Danemark, la Slovénie, l'Islande, le Groenland mais également le Luxembourg et la Suisse sont considérés par la société comme des pays "à risque insignifiant".

La majorité des pays européens restent, en général, sûrs, avec la France, la Pologne, l'Italie ou la Roumanie, avec la mention de "risque bas". C'est également le cas des États-Unis, du Canada, de l'Australie, la Nouvelle-Zélande... mais aussi Cuba, le Suriname, l'Équateur, le Paraguay, le Chili, l'Uruguay et l'Argentine.

L'Irak en tête des pays dangereux

Du côté du continent asiatique, le Japon, la Thaïlande, le Vietnam ou encore la Chine figurent parmi les territoires à faible risque pour les voyageurs. En Afrique, ceux sont le Sénégal, le Maroc, le Ghana, le Gabon, la Namibie et la Zambie.

Dans la liste rouge des pays les plus dangereux au monde figurent, bien sûr, ceux touchés par les conflits. L'Irak, le Venezuela, Honduras, la Somalie ou encore la Papouasie-Nouvelle-Guinée représentent un danger réel pour les visiteurs.

Au Moyen-Orient, l'Irak est secoué depuis le 1er octobre par un mouvement de contestation d'ampleur contre le régime et les pressions sociales et politiques. Au moins 330 personnes sont mortes dans les violences des manifestations.