et AFP

publié le 31/07/2019 à 14:04

Le concours Miss Venezuela fait un pas en avant. Mardi 30 juillet 2019, le comité de l'organisation du concours a déclaré que les mensurations des 24 candidates ne seront plus précisées. Auparavant, les présentateurs indiquaient au public, les tailles (tour de poitrine, de hanche et de taille) des prétendantes à la couronne,

"La beauté d'une femme n'est pas rattachée aux [mensurations] 90-60-90 (...). Elle se mesure à son talent", a expliqué Gabriela Isler, directrice de la communication du concours, dont 7 candidates sont devenues Miss Univers et 6 ont été sacrés Miss Monde. "90-60-90" sont supposées être les mensurations idéales et recherchées des mannequins. La plupart des concurrents ont recours à la chirurgie plastique et des régimes dangereux pour leurs santés afin d'y parvenir.

Miss Venezuela 2019 aura lieu le jeudi 1er août 2019 à Caracas, la capitale du pays. En cas de panne de courant dans la soirée, qui touchent régulièrement le pays, Gabriela Isler a précisé qu'il n'y aurait pas de solution de secours. Le dernier blackout qui a touché le pays remonte au 22 juillet 2019.