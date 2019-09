publié le 23/09/2019 à 07:51

Le voyagiste Thomas Cook a fait faillite cette nuit. Son histoire a commencé il y a presque 180 ans, avec le premier voyage de groupe. En 1841, un homme d'affaires britannique né dans un milieu modeste en Australie, Thomas Cook organise un trajet en train entre deux villes britanniques, pour les membres d'une ligue anti-alcoolique.

Il propose aux 500 membres de cette ligue, qui militent contre la dépendance au gin de leurs concitoyens, un trajet entre Manchester et Liverpool, en Angleterre. Le voyage est littéralement pris d'assaut. Il est contraint de le multiplier pour satisfaire la demande. Et il va bientôt proposer des tours pour parcourir l'Europe et ses capitales.

Et c'est ainsi que naît la première agence de voyage au monde. Car jusqu'alors, le voyage de plaisir, qu'on appellera plus tard le tourisme, est réservé à une toute petite élite. Cook arrive dans une période de calme géopolitique exceptionnelle, qui autorise les déplacements. En 1815 et 1914, l'Europe connaît en effet un siècle de quasi-paix.

Le système de l'étalon-or, dans lequel toutes les monnaies sont à la fois stables et convertibles, garantit la libre circulation de l'argent, en particulier de la livre sterling, qui est la monnaie la plus reconnue. Et Cook profite de l'incroyable poussée technologique qui révolutionne le monde des transports.

L'innovation au service du tourisme

Il y a bien sûr le rail, qui se déploie dans le monde entier, avec des millions de tonnes de fer déversées sur la planète pour établir les liaisons d'abord en Europe, et bientôt en Amérique et en Asie. Mais aussi la route, avec le revêtement inventé par un écossais au nom célèbre Mac Adam.

Alors qu'il fallait quatre à cinq jours pour se rendre de Manchester à Londres à la fin du XVIIIe siècle, 36 heures suffisent en 1820. L'empire d'Autriche ouvre 50.000 km de route entre 1830 et 1847. Le kilométrage de voies navigables quadruple sur la même période. Quant au bateau à vapeur, son efficacité explose avec l'invention de l'hélice à pales, qui augmente considérablement la vitesse des navires. Au milieu du 19ème siècle, le monde rétrécit. Et notre aventurier en profite.

C'est lui qui invente le travelers cheque, dès les années 1870. C'est le premier à organiser des croisières sur le Nil, qui seront très prisées par l'aristocratie et la grande bourgeoisie britannique. C'est lui qui initie la construction de l'hôtel Old Cataract, à Assouan en Égypte. Il n'en verra pas l'inauguration, faite au début du XXe siècle en présence de Winston Churchill.

Après sa mort, l'entreprise est reprise par son fils, et propose les premiers vols aériens de loisir. En 1928, elle se lie avec le croisiériste Cunard et vend un tour du monde en bateau, partant de New York, pour plus de 50.000 euros d'aujourd'hui.

Au fil du XXe siècle, à mesure que la classe moyenne se développe, l'entreprise prospérera. Elle aura traversé le règne de six souverains britanniques, deux guerres mondiales, et changé souvent de propriétaires. La voici désormais possiblement reprise par une entreprise chinoise qui possède déjà le Club Med, Fosun. Qu'en aurait dit la Reine Victoria, elle qui avait soumis la Chine, en 1842, presque au moment où Cook organisait son premier voyage.