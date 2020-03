publié le 10/03/2020 à 09:20

Marie-Line est aide-soignante. Elle est en arrêt maladie depuis le 26 juin 2018. Le 26 juin 2019, elle a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, mais elle est inapte à reprendre son travail, elle est donc mise en disponibilité d’office pour six mois. Elle touche des indemnités journalières (un demi-traitement).

En décembre 2019, sa mise en disponibilité d’office est renouvelée jusqu’à fin mars 2020 et elle est déclarée définitivement inapte au poste d’aide-soignante. Depuis décembre, elle ne touche plus un centime. Ni demi-traitement, ni indemnité journalière alors qu’elle est toujours en arrêt, elle ne touche pas d’allocation invalidité, elle n’a aucun document ni aucune fiche de paie et elle ne peut donc pas non plus prétendre aux allocations chômage, elle n’est pas licenciée non plus.

Bref, elle n’a plus rien pour vivre. Elle a envoyé plusieurs courriers recommandés à son employeur, pour demander un reclassement et une explication sur l’arrêt du versement des indemnités journalières. Mais elle n’a aucune réponse. On ne lui fait aucune proposition.



Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr