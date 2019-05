Sans employeur connu

publié le 20/05/2019 à 09:20



Le cas d'Océane



Océane vit une situation ubuesque et grave : elle est en CDI dans une entreprise qui ne vous lui pas de travail et qui ne la rémunère pas… Elle ne peut ni percevoir d’indemnité chômage ou d’organismes sociaux, ni prétendre à un autre emploi… Officiellement, elle est secrétaire dans une société dans le bâtiment, en CDI depuis le 9 mai 2017. En novembre 2017, elle tombe enceinte et informe son employeur. Le lendemain de son annonce, il lui aurait dit, vouloir mettre fin à son contrat sous forme de rupture conventionnelle… Evidemment, elle refuse ! Son médecin traitant la met en arrêt maladie. Début janvier, elle prend contact avec son employeur pour fixer les modalités de son retour… On lui annonce que la société a été vendue… Personne n’a pris contact avec elle pour l’informer de cette nouvelle et surtout personne ne lui donne les coordonnées de son nouvel employeur !



Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoignez : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr