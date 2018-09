En rupture d'indemnités journalières

publié le 20/09/2018 à 09:20



Le cas de Christian

Christian est transporteur routier. Le 19 avril 2018, il est victime d’un accident de moto en revenant de son lieu de travail après avoir déposé un camion. Le médecin urgentiste lui diagnostique une entorse au poignet qui se transformera après IRM en fracture du scaphoïde. Depuis, il est en arrêt de travail. Surtout, il passe une partie de ses journées à relancer la Sécurité Sociale pour être indemnisé. Après de nombreuses relances, la CPAM l’indemnise enfin le 13 juillet… Mais on est bien loin du compte puisqu’il ne perçoit que 660,90€ pour la période du… 20 au 29 avril. En revanche, que nenni pour les mois de mai, juin et juillet ! On lui devrait plus de 11 000 € !