Vergetures : quelles solutions pour les faire disparaître ?

Les vergetures sont causées par un étirement rapide de la peau qui dépasse ses limites d’élasticité. Les fibres profondes de collagène cassent et cela provoque ces stries. Elles sont d’abord rouges violacées en phase de formation, puis elles deviennent blanches nacrées en phase de cicatrisation. On les trouve surtout au niveau des seins, des hanches, des fesses et des cuisses, là où la peau est soumise à davantage de tensions.



L’adolescence est une période à risque en raison de la croissance rapide et des bouleversements hormonaux. La peau, au niveau du ventre et des seins, est également très sollicitée pendant la grossesse. En dehors de la grossesse, toute variation rapide et importante de poids favorise les vergetures.



Les vergetures peuvent aussi être associées à un taux élevé de cortisol dans le sang, ce qui est le cas lors de certaines maladies, comme le syndrome de Cushing. Si les femmes sont plus touchées, les hommes aussi peuvent avoir des vergetures.

Des crèmes peuvent-elles suffire à les faire disparaître ?

Un type de crème peut atténuer les vergetures récentes sans les faire disparaître totalement. Il s’agit d’une crème à base d’acide rétinoïque à 0,1%, indiquée à l’origine contre l’acné. Elle agit en stimulant la production des fibres élastiques. Des études ont montré qu’elle peut diminuer les vergetures pourpres, mais pas les blanches. Cette crème est disponible uniquement sur ordonnance et contre-indiquée chez la femme enceinte ou qui allaite. Sinon les autres crèmes ne sont pas efficaces quand les vergetures sont déjà installées.

En prévention, lors de période propice à la formation de vergetures, lors d’une grossesse par exemple, les soins contenant une plante, la Centella asiatica, peuvent réduire le développement des vergetures, surtout si on les associe à un massage circulaire, de type "palper-rouler". On pince la peau entre trois doigts et on tourne. Cela permet de relancer la production de collagène.



Quand les vergetures sont encore rouges, le laser peut également être efficace. Il détruit les vaisseaux capillaires responsables de leur couleur. Une fois sur deux, il permet une amélioration de leur aspect. Une séance chez le dermatologue peut suffire pour atténuer leur couleur et limiter leur extension. L’usage de ce laser n’est cependant pas recommandé sur les peaux foncées, car il y a un risque de dépigmentation. Comptez environ 150 euros la séance chez le dermatologue, non remboursée.

Et contre les vergetures blanches, plus anciennes, que peut-on faire ?

Contre les vergetures nacrées, souvent creuses, d’autres types de lasers peuvent agir. Ce sont les lasers fractionnés non ablatifs, c’est-à-dire des lasers qui ciblent le derme sans abraser l’épiderme, la partie la plus superficielle de la peau. En stimulant la production de collagène et d’élastine, ils retendent la peau et les vergetures deviennent alors moins creusées. En moyenne 3 à 6 séances, non remboursées, sont nécessaires.

D’autres traitements sont possibles, comme la radiofréquence. Cette technique consiste à chauffer le derme à 40° degrés pour qu’il se rétracte, ce qui permet de retendre la peau. Elle est, par exemple, indiquée en cas de vergetures sur le ventre après une grossesse. Le micro-needling, lui, consiste à réaliser des micro-perforations dans le derme à l’aide d’un stylet électrique muni de micro-aiguilles. Cela vise à provoquer une inflammation pour augmenter la production des fibres du derme.

Toutes ces techniques à visée esthétique sont coûteuses et non remboursées. Aucune ne permet d’effacer totalement les vergetures. Les adolescentes n’ont pas intérêt à se précipiter, car les vergetures s’affinent et s’estompent, en général, avec le temps. À l’âge adulte, en revanche, il est préférable de réagir dès l’apparition de vergetures rouges, parce que plus on traite rapidement, plus ce sera efficace.