Les conseils alimentaires de Michel Cymes pour combattre l'acné

L'acné peut affecter durablement le bien-être des adolescent. Mais heureusement, sur ce front-là les choses s’améliorent. On constate que les dégâts sont beaucoup moins importants que pour la génération des parents, voire celle des grands-parents quand ils avaient le même âge. On peut aujourd’hui croiser des hordes de jeunes au visage lisse et gracieux là où, il y a une trentaine d’années, on voyait des bouilles qui ressemblaient à des tableaux de bord d’Airbus, tellement il y avait de boutons, de rougeurs et de points noirs dessus. Et croyez-moi, à l’époque, quand on était concerné, c’était handicapant, frustrant, complexant, bref, ça n’aidait pas franchement à avoir confiance en soi.

Aujourd’hui, l'approche a changé. Faut-il y voir un effet de l'avènement de l'ère du selfie ? Toujours est-il qu'aujourd'hui on est plus tatillon sur son image. On s’en préoccupe. Et à la première alerte, que fait-on ? On va chez le dermatologue, lequel est en mesure de proposer des soins efficaces. Mais ce qui change aussi, c’est la manière de s’alimenter. On parle tellement des ravages de la malbouffe qu’à force, nombre de jeunes sont sensibilisés à ce qu’ils mettent dans leur assiette.



Il est vrai que de moins en moins d’entre eux mangent de la viande, on voit même éclore des ados végétarien, avec parfois des risques qu’il faut anticiper. Car un ado végétarien, peut présenter des carences alimentaires, notamment en fer. Mais le bon côté des choses, c’est que les peaux juvéniles ont globalement meilleur aspect. Parce que les ados apprennent, petit à petit, à zapper certains aliments qui ont la réputation d’entretenir les lésions, quand elles existent.

Des aliments à éviter, d'autres à privilégier

Parmi eux, on trouve les sodas, les sucreries, les fritures et certains produits réputés pour leur index glycémique élevé, comme le lait, le fromage, les pâtes, le riz, le pain blanc. Il y a aussi les sucres raffinés qui, non seulement entretiennent votre acné, mais en plus provoquent des pics de glycémie qui pompent votre énergie et vous font grossir.

Avec eux, on a tort sur tous les plans. On trouve, dans cette catégorie honnie des sucres raffinés, les plats préparés, les pâtes à tartiner, des biscuits, des soupes et des sauces industriels. Il n’est évidemment pas question de se priver de tout cela (surtout que pour les sucres raffinés, c’est mission quasi impossible) mais j’encourage celles et ceux qui ont tendance à ne manger que ça, à varier leur alimentation.

À contrario, il existe des aliments vertueux. Pensez aux amandes, aux noisettes, aux germes de blé (qui se marient parfaitement avec vos crudités) et aux graines de sésame qui densifient votre salade. Pour réduire l'acné, vous pouvez aussi consommer moins de viande, en privilégiant le poisson et les fruits de mer. Si vous aimez le pain, prenez-le complet plutôt que blanc. Même conseil pour le riz : complet, c’est mieux. Réduisez le lait de vache et essayez le lait végétal. Si vous êtes accro au café, imposez-vous de temps à autre de troquer le petit noir pour une tasse de thé vert. Je m’arrête là, mais si vous tenez compte de tous ces conseils, je crois qu’on peut le dire comme ça, vous sauverez votre peau.