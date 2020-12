Coronavirus : comment les vaccins vont-ils arriver en France ?

publié le 01/12/2020 à 13:01

Les doses de vaccin contre le coronavirus ont été commandées par la France depuis longtemps. Cependant, la question de l'acheminement du sérum reste encore à éclaircir. Il faudra notamment compter six semaines de bateau depuis l'Asie pour les seringues et le packaging. Le principe actif atterrira à l'aéroport de Roissy, Vatry ou Châteauroux s'il est fabriqué aux États-Unis.

Néanmoins, si les laboratoires parviennent à développer des chaînes de production en Europe, ce sera un acheminement par camion. Pfizer et Moderna espèrent en effet sous-traiter une partie de la production en France ou en Belgique, ce qui limiterait les problèmes logistiques. Reste également la prouesse technique réalisée avec azote liquide et glace carbonique. Transporter et maintenir un vaccin à -80° n’a jamais été fait auparavant. Selon les spécialistes, le vaccin Pfizer représenterait 30% des transports à venir.



Selon les experts, entre 3,5 et 15 milliards de doses vont voyager à travers le monde. Certains évoquent au moins 8.000 rotations d'avions-cargo. Le secteur de la logistique se prépare en investissant et en embauchant. C'est le cas de Bolloré Logistics ou encore CEVA qui sera capable de livrer et servir le monde entier le 1er avril 2021. Pour le pas compliquer la livraison sur les derniers kilomètres, les avions ne seront pas forcément entièrement pleins.