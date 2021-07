Vaccination : "On touche du doigt la fin de l'épidémie", se réjouit le Dr. Davido

Vaccination des soignants, passe sanitaire étendu... Le président de la République a fait de nombreuses annonces lundi 12 juillet pour faire face à la progression du variant Delta, qui inquiète les autorités sanitaires du monde entier. "Le bon sens aujourd'hui va l'emporter", a félicité sur RTL le Dr. Benjamin Davido, infectiologue et réfèrent Covid à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches.

Tous les soignants ainsi que les professionnels au contact des personnes fragiles vont devoir se faire vacciner, a annoncé Emmanuel Macron lundi soir. "La réalité, c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas tant une vaccination obligatoire des soignants, c'est la vaccination pour tous, et c'est bien ça qui prime. C'est-à-dire qu'on doit jouer collectif pour reprendre notre vie d'avant et avant d'être soignant on est concitoyen et je pense que le bon sens aujourd'hui va l'emporter, et je m'en félicite", a déclaré l'infectiologue.

"Je pense que toutes les mesures qui ont été annoncées hier sont des mesures cohérentes dans le cadre de l'incitation et pas complètement des mesures coercitives, je ne crois pas qu'il faille les voir comme ça", insiste le Dr. Davido qui rappelle qu'"aujourd'hui un vaccin coûte moins cher que de réaliser deux tests et que quand on contrôle une épidémie, on ne fait plus de tests et c'est ça finalement la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de toucher du doigt la fin de l'épidémie", conclu-t-il.