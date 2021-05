Vaccination : "Chronodose", le nouvel outil pour avoir un rendez-vous en 24h

publié le 08/05/2021 à 20:46

"ChronoDose" est un nouvel outil qui va permettre d'accélérer la campagne de vaccination en France. À partir du 12 mai prochain, les rendez-vous pour se faire vacciner seront ouverts à toutes les personnes majeures si les doses restantes sont signalées dans les 24 heures car "aucun créneau ne doit être perdu", a annoncé Emmanuel Macron jeudi 6 mai. Dans un tweet, le président renvoyait les personnes intéressées vers "Vite ma dose", élaborée par Guillaume Rozier. Cette application permet de trouver, selon sa position géographique, un créneau de vaccination.

Pour faciliter les prises de rendez-vous, l'ingénieur Guillaume Rozier, spécialiste de l'épidémie, a également annoncé vendredi 7 mai sur le plateau de RMC, qu'il avait travaillé sur une nouvelle fonctionnalité de l'application : "ChronoDose". Elle est essentiellement dédiée à la recherche de créneaux pour les Français non-prioritaires.

"ChronoDose" pourra être utilisée dès le 12 mai pour trouver un rendez-vous dans les 24 heures et éviter qu'aucune dose ne se perde. Guillaume Rozier a confié qu'il mettait en places ces outils gratuitement, "sans pubs" et à "but non-lucratif", uniquement "pour aider la campagne de vaccination". Aujourd'hui, les plus de 50 ans peuvent prendre rendez-vous sur le site "Vite ma dose" qui permet de voir "tous les rendez-vous de vaccination disponibles sur toutes les plateformes", a indiqué Guillaume Rozier.