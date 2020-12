publié le 22/12/2020 à 14:36

Les Ehpad se préparent à l'arrivée de ce vaccin. En théorie, les premières injections devraient avoir lieu dès ce dimanche 27 décembre. Mais cela ne concernera uniquement les établissement prioritaires et volontaires. Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du Synerpa, le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées, donne plus de détails sur ce début de campagne.

Parmi ces établissements, l'Agence régionale de santé de chaque région est chargée de les sélectionner. "Cette première phase de vaccination le 27 décembre sera très faible, touchera peu de cibles, et sera sous contrôle de l'ARS qui détermine en ce moment même les quelques établissements qui auront les premières doses", affirme Florence Arnaiz-Maumé. "Mais la vraie campagne touchant les 7.000 Ehpad aura lieu sûrement à partir du 10 janvier".



Les unités de soin de longue durée d'Île-de-France, accueillant les personnes les plus vulnérables, sont prioritaires et pourront être vaccinées dès la semaine prochaine. "Vont être une cible prioritaire également quelques établissements publics hospitaliers et des établissements privés, puisque nous-mêmes avons des établissements qui se sont déclarés être volontaires", confie la déléguée générale du Synerpa.

Les dernières étapes avant la campagne

Ces établissements sont en ce moment "dans la semaine cruciale de diffusion de l'information", explique Florence Arnaiz-Maumé. Hier il y a eu l'autorisation de la mise sur le marché du vaccin et aujourd'hui, "nous attendons un guide méthodologique dont nous avons déjà eu le projet, d'une quarantaine de page détaillant toute l'opération, depuis le recueil du consentement, en passant par la visite médicale, jusqu'à la vaccination", précise-t-elle.

Les établissements volontaires attendent également dans les 48 heures un avis de la commission de vaccination de la Haute Autorité de Santé, "qui déclenchera les opérations". Cet avis est attendu au plus tard le 24 décembre.