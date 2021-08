Vacances d'été : comment réagir en cas de piqûre d'abeille ?

Les piqûres sont monnaie courante pendant les vacances d'été. Sauf en cas d'allergie, elles ne s'avèrent pas dangereuses en général. Elles restent toutefois très douloureuses et se font ressentir instantanément. En effet, le venin de l'abeille se propage rapidement sous la peau.

En cas de piqûre, le tout premier réflexe à adopter : retirer le dard. Pour ce faire, il est conseillé d'utiliser ses ongles, un couteau ou encore le coin d'une carte de crédit. Attention, il ne faut pas utiliser de pince à épiler. Celle-ci pourrait percer la poche à venin du dard et le répandre encore plus rapidement.

Lorsque le dard est retiré, il faut bien penser à nettoyer la plaie, avec du savon et de l'eau, avant de la désinfecter. Enfin, il est possible d'appliquer de la pommade pour calmer la douleur. La plaie devrait dégonfler par la suite. Si la zone autour de la piqûre est toujours rouge et enflée au lendemain de la piqûre, alors il est vivement recommandé de contacter un médecin.

Si la personnes piquée présente des difficultés respiratoires, ou a la langue, les yeux, la gorge ou lèvres enflées ou encore des signes de malaise, il faut immédiatement appeler les secours au 15. En effet, dans certains cas une piqûre d'abeille peut s'avérer très dangereuse voire mortelle en cas d'allergie.