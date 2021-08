Akhenaton est sorti de l'hôpital de la Timone à Marseille ce mercredi 4 août en fin de journée où il avait été admis depuis dimanche 1er août pour une "gêne respiratoire" liée à sa contamination au coronavirus. Le chanteur du groupe de rap IAM a pu retrouver sa famille ce mercredi en fin de journée, selon une information du Parisien. Il va bien, mais il est éprouvé.

Le Parisien révèle également que l’artiste n’aurait pas été admis au service de réanimation, une information qui vient démentir celles de BFMTV. L’information de son hospitalisation avait enflammé la toile toute la journée de ce mercredi 4 août. En raison bien sûr de l’incroyable popularité rappeur marseillais à qui l’on doit notamment les tubes "je danse le Mia" et "L’École du micro d’argent". Mais pas seulement. Récemment, le groupe a dû annuler plusieurs dates de concerts car un de ses membres avait été testé positif au virus. On ne savait pas jusqu’à aujourd’hui qu’il s’agissait du chanteur.

Les différentes prises de paroles d’Akhenaton sur la crise sanitaire avaient aussi provoqué un grand nombre de réactions. Il n’a en effet jamais caché son opposition à la mise en place du passe sanitaire : "je le redis, avec le groupe IAM, nous sommes contre le passe sanitaire et contre la vaccination obligatoire, à l’usure ou non, dans le cas des soignants ou d’autres métiers", expliquait-il dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux il y a deux semaines. Il y a un an déjà, le rappeur avait aussi émis des réserves sur la véracité de la pandémie, flirtant alors avec le complotisme : "je doute de la vraie dangerosité de ce virus-là", avait-il notamment déclaré sur Europe 1.