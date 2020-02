Une journée avec les "Clowns de l’Espoir" à l’hôpital de Lille

publié le 17/02/2020 à 08:30

Au sein du service hématologie de l’hôpital Jeanne de Flandre, nous retrouvons Patrick Guionnet alias Fanfreluche et Marc Fiévet alias Mulot, qui se mettent en tenue. Ils sont clowns dans l’association les "Clowns de l’Espoir" depuis 15 et 20 ans et se préparent pour leur visite du jour.

Ces artistes, professionnels, qui connaissent parfaitement l’équipe médicale, sont très attendus. Parmi ces enfants impatients figure Nathan, 5 ans, hospitalisé depuis janvier pour une maladie du sang. Il porte un masque, tout heureux de retrouver ces clowns avec Amandine sa maman.

Au cours de leur déambulation dans le service, les deux clowns ont un peu quartier libre. Mais ils redeviennent sérieux quand il faut faire le point avec les médecins. Car, si l'on pourrait parfois oublier que ces clowns sont à l’hôpital, ils sont confrontés aux épreuves de la maladie.

Nathan, 5 ans, est hospitalisé pour une maladie du sang depuis janvier. Crédit : Frank ANTSON / RTL

Aussi, dans ces unités pédiatriques, avec des chambres stériles et des pathologies lourdes, Fanfreluche et Mulot savent s’adapter. Et revoilà Nathan avec Henri, un autre petit patient en pleine bataille d’eau…

Les "Clowns de l’Espoir", nés en 1993, interviennent dans le Nord et Pas-de-Calais avec une cinquantaine de clowns et de marchands de sable intermittents. Et tout un groupe derrière eux, prêts à emmener les petits malades dans leur monde imaginaire, toujours prêts pour improviser !

Toujours de la bonne humeur lors de la visite des clowns à l'hôpital. Crédit : Frank ANTSON / RTL