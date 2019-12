publié le 05/12/2019 à 07:15

Deux mois après avoir rencontré Yann, Marion tombe malade d'un cancer. Après plusieurs mois de traitement, ils décident de tourner la page en concevant un bébé. Hugo naît en octobre 2012. Il est une victoire, un cadeau de la vie après l'épreuve de la maladie. Sa grossesse est un bonheur total.

Mais, lorsque Hugo a huit mois, elle affronte un deuxième cancer. Puis, à la naissance de son deuxième enfant, Malo, un troisième. Tout au long de ses maladies, Marion a su appréhender ses angoisses et la peur de mourir grâce à Yann, qui est aujourd'hui devenu son mari.

Comment expliquer la maladie à ses enfants, qu'elle appelle ses "gardes du corps" ? Comment préserver son rôle de maman et se construire en tant que femme tout en affrontant cette épreuve de vie ? Marion se confie au micro de Marie Drucker sur son envie de profiter de chaque instant et de créer des souvenirs avec son mari et ses enfants malgré la maladie.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcast

YouTube

Toutes les deux semaines, Marie Drucker et Sidonie Bonnec donnent la parole à de nouvelles mères, qui par leurs parcours s’affranchissent du portrait traditionnel d’une maman. Un podcast qui permet de trouver astuces et conseils pour devenir la mère qui vous ressemble.