publié le 29/04/2019 à 13:44

C'est une expérience unique en France. Le Rire médecin, cette association qui vient en aide depuis près de 30 ans aux enfants hospitalisés en leur redonnant sourire et joie de vivre, se tourne désormais vers les enfants maltraités.



Depuis l'automne, des comédiens interviennent tous les mercredis au centre hospitalier d'Orléans, où sont accueillis chaque année quelques 900 mineurs, âgés de 0 à 18 ans, victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques.



9 heures du matin, dans un petite salle, les comédiens enfilent leur déguisement. Il y a là Frédéric, alias Buzz, bretelles argentées, chemise fleurie, pantalon bleu fluo et une étrange cravate en laine rouge. Myriam, surnommée Marie-Loutre, tresse ses nattes brunes devant un petit miroir.

Leur numéro improvisé, ils le joueront ce matin-là pour Victor, 10 ans, victime d'agression sexuelle au sein de sa famille d'accueil. Le petit garçon est figé sur sa chaise dans l'attente angoissée de son audition par un enquêteur de la brigade des mineurs et d'un entretien avec une psychologue. Au fil des minutes, embarqué dans le jeu, le petit garçon va laisser échapper des mots, des sourires, parler de ce qu'il aime, faire du trampoline.

Un rôle primordial pour le bien-être des enfants

La présence des clowns se révèle très bénéfique pour ces enfants. Grâce aux bénévoles, ils sont plus détendus, plus réceptifs avant l'épreuve durant laquelle ils vont devoir dire, c'est-à-dire revivre leur traumatisme. "Ça permet une aide à l'audition", explique Barbara Tisseron, pédiatre et médecin-légiste. "Par exemple pour les tout-petits de 2/3 ans, les clowns ont trouvé un jeu qui consiste à cacher des nez rouges dans la salle d'audition et en allant les chercher, ça aide à la transition", poursuit-elle.



Un recueil de la parole facilité tout comme l'examen médical souvent délicat. Émilie Mondoloni, infirmière depuis 4 ans au sein de l'unité, se souvient de ce petit garçon battu qui ne supportait pas qu'on pose la main sur lui. "On a senti que, sachant qu'on allait le toucher, le clown serait le bienvenu, et ça s'est très bien passé. Il a totalement accroché sur la trompette du clown et le médecin a pu faire l'examen tranquillement, dans la douceur. Il n'y a rien de mieux qui fonctionne", assure-t-elle.