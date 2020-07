publié le 22/07/2020 à 07:33

C'est l'ambition de beaucoup de gens : mincir, mais sans se forcer à adopter un régime excessivement strict. Un objectif atteignable selon Michel Cymes qui offre quelques conseils sur RTL.

Le processus commence dès les courses. Au supermarché, tout est conçu pour donner davantage envie, explique Michel Cymes. En faisant ses achats le ventre plein, la tentation est amoindrie. Avoir une liste de courses, et la respecter, dissuade aussi de faire des emplettes excessives.

Autre clé de la réussite : passer à table. Le cérémonial qui entoure le repas, de la préparation à la décoration de la table, permet de réveiller d'autres sens, comme la vue, l'odorat et le toucher, et d'arriver plus rapidement a satiété. "La notion de satiété ne passe pas uniquement par l'estomac", détaille Michel Cymes, "on mange aussi des yeux, du nez, mais sans grossir."

Dernier élément pour manger sans excès : se brosser les dents dès la fin du repas. Une technique connue, qui averti le cerveau que le repas est terminé, et peut donc couper quelques envies de manger à nouveau.