publié le 19/11/2018 à 11:36

Les colorations pour cheveux concernent plus de la moitié des femmes qui ont passé la quarantaine. Ce qui vous obsède, c'est de faire disparaître les cheveux blancs qui vous ratatinent le moral. Mais les produits utilisés pour colorer les cheveux contiennent souvent des ingrédients indésirables.



En tête, on retrouve plusieurs allergènes, comme le paraphénylènediamine. Cela fait des années que l'Union Européenne dit qu'il peut provoquer des réactions allergiques potentiellement graves, pourtant il n'est pas interdit. Son usage est tout juste limité, ce qui est dommage pour un produit dont le bénéfice est uniquement esthétique.

Il ne faut donc pas abuser des colorations et faire le tri dans les produits. Mieux vaut éviter les colorations permanentes, qui font appel à des produits contenant des oxydants et de l’ammoniac. Les produits d'origines végétales sont les moins problématiques, les ingrédients dangereux y sont moins nombreux, même si parfois il ne faut pas se fier aux étiquettes. Pour y voir un peu plus clair, demandez à voir la composition, s'il y a plus de six ingrédients, c'est mauvais signe.