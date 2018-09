publié le 20/09/2018 à 11:00

Vous connaissez tous cela aussi bien que moi, surtout si vous avez l'habitude de cuisiner - voire de vivre dans votre cuisine. Vous vous rincez les mains. Hop !, vous les séchez en prenant le premier torchon à portée de main.



Vous voulez attraper un plat un peu chaud ? Hop !, vous saisissez le premier torchon à portée de main. Vous voyez une petite tache sur la table de la cuisine ? Hop !, vous la faites disparaître avec le premier torchon à portée de main.



Le torchon en question, c'est souvent le même. Vous avez tendance à penser qu'il sert à tout, et à l'arrivée il sert surtout à faire proliférer des colonies de bactéries responsables d'infections alimentaires.

Et encore, je ne vous parle là que du torchon du célibataire végétarien ! Plus on trouve de la viande dans la cuisine, plus le torchon risque d'être contaminé.

Par ailleurs vous ne vivez pas seul : quand on est deux, trois ou plus à la maison, c'est souvent malheureusement le même torchon - ou la même paire de torchon - qui passe de main en main, multipliant ainsi les risques.

"Un torchon = un usage"

Ce n'est plus un torchon, mais une colonie de bactéries. Elles sont d'autant plus nombreuses que la famille est nombreuse. Une étude l'a démontré de façon spectaculaire. Elle a porté sur cent torchons qui n'avaient pas été lavés depuis un mois.



À l'arrivée, pas de surprise : la moitié des torchons contenaient de quoi refiler une bonne intoxication alimentaire à toute la famille. On trouvait même des entérocoques (qui peuvent finir en infection urinaire ou en septicémie) et des staphylocoques dorés.



Mon conseil tient en une formule : "Un torchon = un usage". Évitez les torchons humides à utilisation multiple. Quand vous les mettez à la machine, évitez de vous contenter d'un lavage à 30 ou 40 degrés : 60, c'est parfait.