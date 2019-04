publié le 14/04/2019 à 11:49

Un hypocondriaque c'est quoi ? C'est une personne qui se croit malade, à partir d'une exagération ou d'une invention de symptômes bénins. On a tellement peur de son état de santé, qu'on finit par se rendre vraiment malade. Un Français sur 3 reconnait qu'il lui arrive souvent d'avoir peur d'être atteint d'une maladie grave lors qu’apparaissent certains signes qu'ils jugent inquiétants.



Le paradoxe c'est que hypocondrie se porte d'autant mieux que l'information santé s'est vulgarisée et démocratisée, mais le problème c'est qu'internet aussi parle de santé. Nous ne sommes ainsi plus dans l'hypercondrie mais dans la cybercondrie ! Le reflex naturel est de se jeter sur Google dès qu'on a le nez qui saigne et sur Internet, on vous donne tous les diagnostics possibles à partir d'un seul symptôme et forcément, vous focalisez sur le pire.

La plus forte proportion hypocondriaques se retrouvent dans les moins de 35 ans, c'est-à-dire les plus jeunes donc les plus connectés !