Ce matin, pleins feux sur les enfants hyperactifs. Autrefois, on disait qu’ils étaient turbulents voire mal éduqués. Mais les choses ont changé et elles ne sont pas aussi simples qu'on le souhaiterait.



Certains parents ou certains enseignants ont tendance à évacuer les choses en décrétant que leur enfant est insupportable et mériterait juste d’être mieux cadré, mais c’est un peu plus compliqué que cela. La complexité vient du fait qu’il n’existe pas de marqueur biologique de l’hyperactivité. Lorsqu'on a du cholestérol, une prise de sang permet de le révéler. Quand on manque de fer, il suffit d'uriner dans un bocal pour obtenir une analyse.

Mais pour l’hyperactivité, rien de tout cela. Pour en avoir le cœur net, il faut donc consulter un neuro-psychologue qui procède à des tests, pose des questions et peut ensuite établir un diagnostic.

Quels sont les symptômes ?

L’agitation, l’inattention et l’impulsivité sont les principaux signaux. Mais une fois ceux-ci détectés, les choses ne sont pas forcément plus claires. Car des enfants impatients, qui ont la bougeotte, qui perdent leurs affaires ou qui hurlent pour un rien, ce n’est pas ce qui manque. Et tous ne sont pas hyperactifs.



Derrière la notion d'agitation, il y a un enfant qui ne tient pas en place, qui ne supporte pas de rester assis, qui tape du pied, qui grimpe un peu partout, ne va pas hésiter à se mettre debout sur son bureau ou à faire des plongeons dans le canapé. Et pas qu’une seule fois dans la journée.



L’inattention de l’enfant se repère à son incapacité de mener une tâche à son terme. Comme on saute du coq à l’âne dans une conversation, lui passe d’une activité à une autre sans crier gare et sans raison apparente. Cela survient souvent lorsque l’enfant entre au cours préparatoire et que l’alerte est donnée. Car c'est à ce moment-là qu’on apprend à lire et sans un minimum de concentration, on va dans le mur.



L’enfant impulsif a tendance à couper la parole, à faire la sourde oreille quand on tente de le raisonner, à être dans l’exigence permanente. Il fait tout dans la précipitation, au risque de chuter -donc de se faire mal- ou de casser tout ce qui se trouve à proximité. Avec lui, mieux vaut mettre la porcelaine à l’abri. Notez que cette énergie et cette réactivité peuvent devenir, à l’âge adulte, des atouts professionnels. Mais en attendant, pour les parents, elles peuvent être difficilement supportables.

Une manifestation différente chez les petites filles

Il faut être attentif aux symptômes cités précédemment, mais sans perdre de vue que chez les filles, les choses sont beaucoup plus subtiles et moins visibles. Car les hyperactives sont souvent moins agitées que les garçons. Elles papillonnent, rêvassent plutôt qu’elles ne mettent le feu autour d’elles.



Pour le reste, il existe des traitements efficaces. Surtout si, parallèlement, on met en place des choses qui n’ont rien de médicales en apparence, mais qui peuvent tout aussi s’avérer pertinentes. Comme un gros bémol sur l’utilisation des écrans et l’introduction d’un animal de compagnie dans la maison.