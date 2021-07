Santé : quels sont les bienfaits de la vitamine D ?

Avec l'été et on l'espère, le retour du soleil, c'est le bon moment pour faire le plein de vitamine D. La vitamine D est une prohormone synthétisée dans le derme sous l'effet des ultraviolets, soit des rayons du soleil. Elle possède de nombreux effets sur la santé. Elle est notamment responsable de l'absorption intestinale du calcium et de la santé osseuse et garantit un bon métabolisme osseux, une bonne consolidation des os et un bon système immunitaire.

À la fin du 1er confinement, l'Académie de médecine (en France), avait présenté la vitamine D comme "un adjuvant à toute forme de thérapie", mais si elle n'est "ni un traitement préventif", ni un traitement "curatif".

Comme l'explique une étude publiée dans la revue European Journal of Endocrinology, même si le lien clinique est pour l'instant "hypothétique", la vitamine D aurait des effets positifs sur la réponse immunitaire apportée par le corps face à la Covid-19. En 2017, l'Organisation mondiale de la Santé évoquait, elle, un effet protecteur de la supplémentation en vitamine D sur les infections des voies respiratoires.

Elle a un effet sur l'absorption du calcium

La vitamine D a un effet sur l'absorption du calcium et le métabolisme osseux, notamment chez les jeunes et les personnes âgées, comme l'ont montré plusieurs études (celle-ci ou encore celle-là). La vitamine D serait aussi bonne pour le moral : ainsi, une étude publiée dans le British Journal of psychiatry explique qu'une carence en vitamine D peut augmenter le risque de dépression.

Elle est bénéfique pour le moral

Il faut donc prendre un peu le soleil, ou plutôt la lumière naturelle. On peut la capter en faisant la petite promenade autour de chez soi, en s’abstenant évidemment d’approcher les autres, et toujours avec son attestation sur soi. Mais on peut aussi se mettre à la fenêtre ou sur le balcon si on en a un…Trois quarts d’heure à une heure d’exposition par jour, c’est suffisant pour vos besoins quotidiens : au-delà, vous abîmez votre peau si le soleil est de la partie.

Où la trouver ?

Il y a deux sources principales de vitamine D : le jaune d’œuf et surtout les poissons gras, à commencer par le hareng et le maquereau. Ce sont les sources stars de vitamine D. 80 grammes suffisent pour un apport quotidien. En plus, le maquereau a un avantage : on le trouve en conserve et en ce moment, c’est pratique. Dans la famille poissons gras, vous avez aussi le saumon, la truite et la sardine. Là, il faut environ 120 grammes par jour.