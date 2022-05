La façon dont nous agençons nos meubles aurait une incidence sur notre santé. On connaît tous la croyance selon laquelle il serait préférable de mettre la tête de son lit au nord pour mieux dormir. Jusque-là, aucune étude scientifique n’a permis de conclure que l’orientation du lit avait une influence sur la qualité du sommeil. Mais certaines personnes suivent tout de même ce principe feng shui, c'est une tradition chinoise millénaire qui dit qu’on peut améliorer la qualité de vie en équilibrant les énergies de notre environnement.

L’idée, c’est d’harmoniser un espace de vie avec ceux qui l’occupent. Et selon les règles du feng shui, la disposition des meubles doit tenir compte de l’orientation de la maison, de la circulation des énergies, et des éléments naturels. Cela est censé apporter du bien-être. Selon une récente étude, disposer les meubles d’une certaine façon peut effectivement avoir une influence favorable sur le bien-être. Des chercheurs australiens et américains ont examiné plusieurs recherches, réalisées non pas sur le feng shui, mais sur le Vastu.

Le Vastu est considéré comme l’ancêtre du feng shui et vient d’Inde. C’est la science sacrée de l’architecture. Cet art ancestral indien vise à réaliser des constructions en harmonie avec les lois de la nature, pour l’épanouissement de leurs habitants. Les scientifiques ont trouvé que l’intégration des principes du Vastu dans une habitation était associée à une meilleure qualité de vie des occupants. Ils ont été surpris de constater que c’était également lié à une réduction du stress, à un meilleur sommeil, et globalement à une meilleure santé physique et mentale.

Qu’est-ce qui est favorable à une bonne santé ?

Les chercheurs ont constaté que dormir la tête, non pas au nord, mais à l’est et au sud, était associé à certains paramètres favorables pour la santé : une tension artérielle, un rythme cardiaque, et même un taux de cholestérol sanguin, plus bas. Autre chose utile pour les adeptes du télétravail : selon leurs conclusions, travailler en installant son bureau face à l’est est corrélé à une meilleure activité cérébrale et à une réalisation plus rapide des tâches.

En revanche, les chercheurs ont établi une corrélation entre les maisons dont la porte d’entrée est située au sud et une moins bonne santé mentale des occupants. Corrélation ne veut pas dire lien de cause à effet. Cependant, ces données suggèrent qu’en tenant compte de principes architecturaux très anciens, il est peut-être possible de promouvoir la santé physique et mentale.

Ajoutons que le Vastu recommande aussi l’utilisation de matériaux naturels non toxiques. Et ça, c’est moderne. La médecine actuelle confirme ce qu’avait perçu le Vastu, à savoir que l’environnement et l’urbanisme ont un impact sur notre santé.

