Sachez que vous pouvez changer votre décoration autant que vous le souhaitez, avec un peu d'imagination. Si, il y a quelques années encore, l'achat de meubles se faisait pour toute une vie ou presque, avec la nouvelle génération, les intérieurs changent au gré des tendances et des envies. Attention cependant : cette nouvelle façon de consommer doit être en adéquation avec la protection de la planète.

Pour la décoration, certains optent pour le "upcycling" ou "surcyclage" en français. Cette pratique consiste à récupérer des matériaux ou des produits dont on n'a plus l'usage pour les transformer en quelque chose de qualité supérieure et ainsi recycler par le haut. En effet, il est intéressant d'imaginer comment faire durer son mobilier sans en changer.

Une grande table rustique en bois par exemple peut être récupérée et patinée. Il est nécessaire que la patine soit transparente ou semi-transparente, liquide ou très fluide en cas d'utilisation d'une cire colorée. À la fin de son relooking, ce meuble sera parfait pour le milieu d'un salon, dans une décoration épurée.

Mélangez plusieurs styles de meubles

Autre exemple avec le buffet de votre grand-mère dont vous pouvez repeindre les portes et changer les boutons des tiroirs pour lui donner une nouvelle apparence, plus moderne. Amusez-vous aussi à créer un service dépareillé avec toutes les assiettes qui traînaient au fond de ce meuble : de ringardes, elles passeront à vintage.

La technique du upcycling fonctionne sur tout : transformer un vase en bougeoir, créer une lampe avec de vieilles bouteilles, utiliser des palettes pour en faire des assises ou un sommier, restaurer un fût en métal pour le transformer en équipement de votre choix, détourner l'usage de la passoire pour en faire un pot à cactus.

Dernière astuce, le "mix and match", actuellement très en vogue. Il s'agit de mélanger plusieurs styles de meubles et d'objets qui appartiennent à différentes époques pour une décoration 100% unique.