Immobilier : cuisine, chambres, salle de bain... Les conseils déco de Stéphane Plaza pour 2022

Les tendances décoration pour 2022 sont annoncées partout. On commence toujours par l'entrée. On évite les meubles volumineux ainsi que les couleurs sombres ou flashy. Cette entrée 2022 reflète les tendances du moment : nature, clarté et minimaliste. La décoration y est épurée pour rentrer chez soi en douceur. Idée du jour : des assises et un meuble de rangement rond pour optimiser ces quelques mètres carrés tout en évitant les obstacles.

Place ensuite à la cuisine, la pièce préférée des Français. Les espaces s'ouvrent tout en restant fonctionnels. La cuisine devient semi-ouverte. Cela permet d'aller du côté convivial, être ouvert sur la pièce de vie et le côté pratique plus de rangement tout en allongeant le plan de travail. La cuisine devient également une pièce deux en un, car on y passe de plus en plus de temps, une cuisine bar, une cuisine bibliothèque, une cuisine salle à manger ou pourquoi pas, une cuisine télétravail.

De son côté, la salle à manger se pare de noir par un effet élégant et structuré. Un autre élément essentiel : la suspension XXL placée au dessus de la table. Elle habillera l'espace par un effet wow. Côté rangement, on mise sur les armoires vitrées. La vaisselle et les beaux objets seront rangés, mais exposés.

Quid du salon et des chambres ?

Cette année encore, les reines de ce salon sont les matières naturelles : bois, pierre, rotin, raphia, osier. Leurs teintes naturelles se marient parfaitement avec les tons 2022 terreux tels que le terracotta lock, le kaki ou le rose poudré. Les plantes vertes prennent également place pour amener l'extérieur à l'intérieur et le mobilier se pare de rondeurs pour un côté feng shui qui laisse circuler les énergies pour nous.

Dirigeons-nous ensuite vers la chambre parentale. Sachez qu'un bon sommeil passe par une chambre désencombrée avec des teintes apaisantes comme le bleu horizon, la couleur de l'année. On mise sur un style épuré avec la touche d'originalité, le papier peint panoramique aux motifs XXL. Il est idéal pour créer une tête de lit ou dissocier un espace bureau d'un espace repos. On privilégie les matières douces comme du velours ou la fausse fourrure, un esprit concours.

Les chambres d'enfants sont en général plus petites, alors pour pouvoir agencer les différents espaces repos, travail et loisirs, pour vos soins ou ceux d'un professionnel, on tente le sur-mesure. Il vous permettra d'optimiser la pièce, par exemple un lit mezzanine sous lequel se cache un bureau et des rangements, tandis que le reste de l'espace au sol est dédié au jeu. Les enfants adorent les lits, cabanes et les recoins. Laissez-vous guider par les concernés.

Pour la salle de bain, on mise sur le vert

Le vert est à l'honneur pour la salle de bain de 2022. On installe partout des plantes vertes et on mise sur des tons amande, vert, sapin, vert, sauge jusqu'au kaki. Cet ensemble de nuances se marie parfaitement au bois clair et au blanc.

Pour un résultat très naturel les stars de la salle de bain pour un esprit spa, la baignoire îlot, la douche à l'italienne et les rangements discrets. Attention toutefois au vert. Si on est sorti la veille, on aura mauvaise mine.