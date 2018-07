publié le 27/02/2017 à 10:43

Il y a une croyance selon laquelle il faudrait dormir la tête au Nord. À ce jour, aucune étude scientifique n'a permis de conclure que l'orientation du lit pouvait avoir une influence sur la qualité de votre sommeil. D'ailleurs si vous allez au Japon, vous vous apercevrez que c'est carrément le contraire : on évite de dormir la tête au Nord, car c'est la position réservée aux morts.



Cette croyance est très ancienne : elle remonte à la Chine antique. Elle repose sur le fait que la Terre produit un champ magnétique. La ligne de force de ce champ est verticale : elle passe par les deux pôles. L'idée est qu'en mettant la tête au Nord, on recevrait de bonnes ondes provenant du champ magnétique. Mais encore une fois, rien ne le prouve. Le plus important est que vous vous sentiez bien quand vous vous allongez pour vous reposer. Le reste est surtout une manière de sacrifier au principe du feng shui.

Littéralement, "feng shui" signifie "le vent et l'eau". C'est un tradition chinoise millénaire qui dit qu'on peut améliorer la qualité de vie en utilisant l'énergie de notre environnement. On peut y croire ou pas, là n'est pas le propos. Certaines personnes y sont sensibles et s'en trouvent en meilleure forme.



Ni ordinateur, ni portable, ni miroir

Que faire pour être "feng shui compatible" ? Si vous aménagez la chambre à coucher dans les principes du feng shui, il faut qu'il y a ait de l'espace de chaque côté du lit. Jusque-là, on est à peu près tous feng shui. C'est après que les choses se compliquent. Le lit ne doit jamais être positionné dans l'axe de la porte, parce qu'il y a un tout un tas d'énergies qui passent par là. On ne trouve pas d'ordinateur, pas de télé, ni de portable, rien qui émette des ondes électromagnétiques.



Les plantes sont également interdites de séjour, parce qu'elles peuvent être trop énergisantes. Les murs doivent être couleur pastel. Les plafonds doivent être clairs. Les meubles ne doivent pas être trop nombreux et loin du lit, sinon l'énergie a du mal à circuler. Dans une chambre feng shui, il ne doit pas non plus y avoir de miroir.