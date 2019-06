publié le 15/06/2019 à 08:01

Les microbes adorent se développer là ou ils peuvent prospérer très discrètement en toute sécurité. Ils vont donc coloniser des objets qu’on manipule souvent et qu'on ne nettoie jamais : une salière, un poivrier, une bouteille de ketchup, un pot de moutarde, une poignée de porte, des cartes ou même des menus de restaurant. Des objets qualifiés par le Dr Saldmann d'"oubliés de l'hygiène".



Ces réflexes sont pourtant très importants pour éviter des contaminations inutiles, surtout lorsqu'on est en période de gastro-entérite ou de grippe, où il y a de gros risques d’être malades. Je ne dis pas qu’il faut vivre sous une bulle pour se protéger de tous les microbes, c’est inutile et impossible à réaliser.

En revanche, il faut penser à garder propres ces objets du quotidien, comme le smartphone par exemple : on passe notre journée à le manipuler, on envoie des postillons dessus alors qu’en moins de 10 secondes chaque matin on peut le nettoyer et éviter qu’il se transforme en aéroport à microbes.

Comme on met deux fois par heure les mains à la bouche, c'est la voie royale d'entrée des microbes dans notre corps. Et on peut utiliser ces précautions aussi pour les claviers et les souris d’ordinateurs. Ce petit geste du quotidien fait qu’on évite de récupérer des tas de microbes qu’on va se mettre dans la bouche toute la journée.