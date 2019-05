publié le 25/05/2019 à 11:21

Regardez Un homme et une femme, de Claude Lelouch. 50 ans plus tard, on prend les mêmes et on recommence dans Les plus belles années d'une vie. Ce film m'a beaucoup touché parce qu'on se dit : comment faire pour être intact dans 50, 100 ans ? Quelle est la recette ?



Certains pensent qu'il faut s'économiser, se reposer : pas du tout. En fait, nous sommes comme des montres automatiques, on se recharge dans le mouvement. Si on veut faire de vieux os, il faut activer son corps, faire de l'exercice physique comme par exemple 30 minutes ou une heure de marche par jour sans s'arrêter, ça entretient.

Il faut aussi intellectuellement gamberger, faire des tas de choses parce que le cerveau a besoin d'être entretenu. Mais surtout : il faut voir des gens, avoir des activités sociales et faire des choses nouvelles. La nouveauté va sécréter une hormone, la dopamine, une hormone du bonheur qui fait un bien fou, et qui va fabriquer de nouveaux circuits dans le cerveau. Si on apprend une langue étrangère, à jouer d'un instrument de musique, on va augmenter notre puissance cérébrale indéfiniment et on pourra jouer dans 50 ans Un homme et une femme avec les personnes qu’on aime.

Et comment faire durer les sentiments dans un couple ? Lorsqu'on s'aime pendant très longtemps, on sécrète des hormones et notamment l'ocytocine, l'hormone de l'attachement qui fait que l'on s'aime différemment. Au début, il y a le coup de foudre et ensuite il se passe quelque chose, un sentiment beaucoup plus profond, qui peut épanouir. Pour réussir à s'aimer l'un l'autre, il y a des efforts à faire et ça commence par s'aimer soi-même. S'entretenir pour entretenir une relation, c'est une vraie clé.