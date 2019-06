publié le 08/06/2019 à 08:33

Le cerveau ça s'entretient ! On s'aperçoit déjà, qu'en 3 semaines de vacances, on perd 20 points de quotient intellectuel. À force de se reposer, on pense de plus en plus lentement et on a du mal a bouger. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, c'est qu'à force de se reposer, le cerveau n'est pas heureux.



Ce qui rend heureux, c'est justement le mouvement, avoir des découvertes, vivres des émotions. Les hormones du bonheur que sont la dopamine, ocytocine et endorphine, nécessitent qu'on s'active. Que ce soit le cerveau érotique, qui a besoin d'être stimulé ou le cerveau intellectuel, il existe au plus profond de arrêter humain, des moyens d'autoguérison extrêmement puissants et le cerveau joue un rôle prépondérant pour nous faire du bien.

La puissance du cerveau et du mental, peut faire qu'on fabrique nos propres médicaments pour aller mieux et parfois guérir. Le cerveau est une machine qu'il faut entretenir et en avoir conscience. À partir du moment où le cerveau va bien, la santé va bien.