Alimentation : quelles sont les bonnes pratiques de nos voisins européens ?

publié le 18/05/2019 à 08:04

L'Europe est à l'honneur. Et plus particulièrement, l'Europe de l'alimentation et de la Santé. Il y a des choses formidables à prendre chez nos voisins. Par exemple, en Italie du Sud, en Crète, il existe le fameux régime crétois, qui permet de vivre longtemps, en bonne santé et d'avoir très peu de maladies cardiovasculaires.



Bien sûr, il est question d'huile d'olive, mais les adeptes de ce régime sont aussi de gros mangeurs d'escargots, mais aussi de légumes. Ce qui donne une cuisine très saine dont on peut s'inspirer en France.

Beaucoup plus nord, les Suédois ou les Danois adorent manger des poissons comme le saumon, assez cru, ce qui est bon car cela est riche en oméga 3, qui joue sur la prévention cardiovasculaire. Attention tout de même de ne pas en manger tous les jours, au risque d'accumuler des métaux lourds, comme le plomb ou le mercure, dans notre organisme.

Avant de le manger cru, mieux vaut également le congeler auparavant pendant deux jours, afin de tuer un vers présent dans tous les poissons crus : l'anisakis. En Espagne, le gaspacho, fait à partir de tomates, est prisé pour sa teneur en lycopène, qui joue sur la prévention du cancer de la prostate.