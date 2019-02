Pourquoi avoir des ongles propres est important ?

publié le 16/02/2019 à 08:03

Pour les gens qui ont des ongles sales ou qui se les rongent, on a étudié les bactéries présentes dans la bouche. On y a trouvé plein d'entérobactéries, les bactéries que l'on trouve notamment dans les selles. C'est d'ailleurs la raison de la mauvaise haleine. Pourquoi ? Car quand on a des ongles sales, cela fini tôt ou tard par arriver dans la bouche.



Sous les ongles, les bactéries ont le temps de croître et de se multiplier à l'abri avec suffisamment d'humidité. Donc le bon geste est de se brosser quotidiennement et soigneusement les ongles, par exemple avec une brosse à dents. Pour avoir une bonne haleine, pensez ainsi à avoir des ongles bien faits. Et parfois lorsqu'il y a du vernis sur les ongles, si celui-ci n'est pas net, cela créé de petites fissures où les germes adorent se loger.

Se brosser les ongles, en sus de se laver les mains, est un geste essentiel, affirme le docteur Saldmann qui dit regretter l'époque où une petite brosse était systématiquement posée sur les lavabos à coté du savon. Même si des solutions hydro-alcooliques sont aujourd'hui disponibles pour se désaffecter les mains, les ongles nécessitent toujours un brossage.