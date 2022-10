Santé mentale : pourquoi le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme

De nombreuses études confirment ce que les propriétaires de chien savent déjà, à savoir que nos amis à quatre pattes nous font un bien fou. Ils améliorent notre santé mentale. Une nouvelle étude parue la semaine dernière montre que caresser un chien active l’activité cérébrale, au niveau du cortex frontal, la partie du cerveau qui contrôle la pensée et les réactions émotionnelles. Cela fait aussi augmenter les niveaux de sérotonine et de dopamine, ces neurotransmetteurs qui régulent notre humeur.

Les chiens nous rendent de meilleure humeur. Des chercheurs japonais ont montré que l’échange de regards entre un chien et son maître fait augmenter le niveau d’ocytocine, chez l’un comme chez l’autre, une hormone qui procure du bien-être et qu’on qualifie aussi d’hormone de l’attachement car elle renforce les liens.Si votre chien vous regarde, ce n’est donc pas forcément parce qu’il veut que vous lui donniez à manger.

Un effet antidépresseur et apaisant

La compagnie des chiens détresse et apaise. Et le fait de sortir de chez soi pour promener son chien permet de réduire l’anxiété ou un état dépressif. L’activité physique est, avec la lumière, le meilleur antidépresseur naturel. C’est d’ailleurs, le traitement recommandé, avant tout médicament, pour les dépressions légères à modérées.



Donc Médor, Paco ou Roxy, en nous délogeant de notre canapé, quelle que soit la météo, nous permettent d’avoir un meilleur moral. Et ils nous aident à atteindre plus facilement les 150 minutes d’activité physique modérée recommandées par semaine.

Ils constituent un véritable soutien émotionnel. Une enquête américaine a montré qu’avoir un chien avait aidé à atténuer les aspects négatifs de la pandémie de Covid-19. Les propriétaires de chien étaient moins déprimés ou anxieux, notamment pendant les confinements.



Ce n’est pas tout, et là encore, les propriétaires de chiens comprendront. Les chiens nous portent un amour inconditionnel. Ils sont indifférents à notre physique, nos revenus, notre C.V., notre signe astrologique…On se sent toujours accepté tel que l’on est. Ce qui est rassurant et peut renforcer l’estime de soi.

Les chiens utiles au développement psychologique des enfants

Les chiens favorisent également un bon développement psychologique chez l'enfant. Ils rendent les enfants plus sociables. Une étude australienne a montré que les bénéfices commencent dès la petite enfance. Les enfants âgés de 3 à 5 ans se montrent plus coopératifs et partageurs avec les autres enfants quand il y a un chien dans leur famille.



Tout cela ne veut pas dire pour autant qu’il faut se précipiter pour adopter ou acheter un chien. Avoir un chien, c’est une décision importante, qui ne doit pas se prendre sur un coup de tête, car si le chien est le meilleur ami de l’homme, il faut aussi penser à lui et à ses besoins, en somme être digne de l’amour qu’il nous portera.

