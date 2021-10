Chiens, chats... Comment les animaux de compagnie nous aident à aller bien

Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un chien ou d'un chat, vous savez tout le bonheur et l'amour qu'il vous apporte. Si vous n'en avez pas, vous avez peut-être un peu de mal à comprendre cet incroyable engouement pour ces quadrupèdes poilus.

Ils nous font beaucoup de bien. Vous avez raison, Jérôme, ils nous font un bien fou. Nos animaux de compagnie s'avèrent très bons pour notre santé, physique et mentale. Ils nous rendent plus heureux, mais aussi plus résistants. Depuis quelques années, la science nous en donne la preuve.

Quels sont ces bienfaits que l'on a pu mesurer ? Des études ont montré qu'avoir des interactions physiques avec son chien, c'est-à-dire le caresser, le gratter ou même le tapoter augmente notre niveau d'ocytocine, cette hormone du « câlin » et de l’attachement, sécrétée dans le cerveau. Et même, rien qu’en échangeant un long regard avec son chien, le même effet se produit !

Or, l’ocytocine améliore nos aptitudes sociales. Ce n’est pas tout : elle nous met de bonne humeur, elle diminue notre stress, contribue à réduire la pression artérielle et le rythme cardiaque.

Vivre avec un chien rallonge l'espérance de vie

Plus encore : elle renforce nos défenses immunitaires. Une étude suédoise menée sur plus de 3 millions d’adultes a montré que les personnes possédant un chien ont une meilleure espérance de vie. Elles ont un risque réduit de développer des maladies cardio-vasculaires, de souffrir de la solitude, et d’isolement. En fait, le chien qu'il faut promener, augmente notre activité physique et nos interactions sociales.

Vous voulez dire que promener son chien permet aussi de faire des rencontres ? Oui, le chien encourage à être sociable, car il l’est ! C’est comme cela qu’on se retrouve à parler avec un inconnu parce que notre chien s’est précipité vers le sien.

Les études montrent que les chiens nous aident à paraître plus accessibles et dignes de confiance. À en croire la recherche, les femmes seraient plus disposées à donner leur numéro de téléphone aux hommes accompagnés d’un chien.

Des bienfaits en matière d'allergies et de dépistage

Tout cela est assez incroyable. Mais n'y a-t-il pas un bémol ? Un risque d'allergie pour les enfants, par exemple ? Oui, vivre avec un animal peut entraîner des allergies, mais le faire dès la première année de vie réduit ce risque.



Une étude parue en 2017 nous révèle que les nouveaux-nés génétiquement prédisposés et vivant avec des chats ou des chiens ont moins de risque de développer de l'asthme durant l'enfance. En plus, un animal de compagnie est bon pour le développement psychologique de l’enfant. Il rassure et lui apprend à devenir responsable.



Nos animaux de compagnie ont des facultés étonnantes. Si nos toutous et nos matous nous font tant de bien, c'est que ce sont les maîtres de l'observation. Ils savent parfaitement identifier et interpréter le moindre de nos gestes, de nos expressions, jusqu'à nos odeurs !



Entraînés, ils sont capables, grâce à leur flair exceptionnel, de détecter des maladies, des cancers, le Covid et même d'avertir leurs maîtres atteints de diabète de l’imminence d’une hypoglycémie avant l’apparition des symptômes.



Cette extraordinaire capacité d’observation leur permet de nous aider, mais aussi de mieux communiquer avec nous. Par exemple, savez-vous que les chats adultes ne miaulent quasiment qu'avec nous, les humains ? C'est une forme de langage qu'ils ont développé pour mieux se faire comprendre de nous. Au final, on peut se demander qui a le mieux domestiqué l'autre ?