Comment améliorer sa santé mentale ?

Entretenir sa forme mentale permet d’être plus résistant au stress et de mieux réguler son humeur. Première chose à faire pour se sentir mieux dans sa tête, rester le plus possible en contact avec la nature. Il a été démontré que passer du temps dans la nature est bénéfique. Une balade à la campagne, en montagne ou au bord de la mer, ça permet de diminuer son stress et son anxiété. Selon une nouvelle étude britannique, se promener près d’un point d’eau est particulièrement relaxant. Cela augmente notre bien-être mental pendant au moins 24 heures.Si vous habitez en ville, rien n’est donc perdu car les parcs, les quais d’un fleuve ou d’un canal ont un effet apaisant.



De toute façon, le simple fait d’être dehors aide à moins se perdre dans ses ruminations. Cela valide l’idée que prendre l’air permet de se changer les idées. Et sortir fait bouger. Or, l’activité physique, c’est aussi excellent pour la santé mentale.

Les bienfaits de l'exercice physique

L'exercie est un bon moyen de combattre les tensions. En stimulant le cerveau à produire des neurotransmetteurs comme la sérotonine et les endorphines ayant des effets apaisants, l’activité physique contribue à régulariser l’humeur. La bonne nouvelle, c’est que ça marche quels que soient le type et l’intensité de l’activité physique. Tous les exercices fonctionnent sur le moral : la natation, le cyclisme, le yoga… Pas besoin de transpirer ni de se fatiguer. On peut tirer des bienfaits psychologiques d’une simple promenade.



Entretenir des relations solides

Ne faire qu’une chose à la fois repose le cerveau et évite la surcharge mentale. On n’est pas non plus obligé d’enchaîner les activités pour se sentir mieux. Parfois, il suffit juste de se concentrer sur le positif que l’on a déjà. Etre attentif au moment présent permet de se sentir mieux. Alors lorsqu’on se promène, on regarde autour de soi. Quand on est avec des proches, on écoute vraiment ce qui se dit. Il est aussi conseillé de prévoir dans la semaine du temps juste pour soi, pour s’adonner à une activité qu’on aime vraiment.

Avoir de bonnes relations, c’est essentiel. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin d’échanger. Cela permet de développer un sentiment d’appartenance, de partager des expériences positives, de trouver et de donner du soutien. Mais il est important de ne pas rester uniquement dans le virtuel. Bien sûr, la technologie, comme les applis d’appels vidéo, c’est très utile quand on vit loin les uns des autres.



Cependant, les SMS, les mails, les réseaux sociaux ne suffisent pas à entretenir des relations.

Les bienfaits de la gentillesse

Faire preuve de gentillesse et de générosité améliore le bien-être mental car cela crée des sentiments positifs et renforce l’estime de soi. Offrir son aide, se rendre disponible, faire du bénévolat nous fait sentir utiles et peut donner plus de sens à notre vie.

Et bien sûr, cela améliore aussi le bien-être des personnes qui bénéficient de gestes de gentillesse. Plus qu’on ne le pense d’ailleurs.

Selon une nouvelle étude américaine, on sous-estime le pouvoir de ces petits actes au quotidien. Au-delà de la valeur du cadeau ou du service, la bonne intention des donneurs compte aussi et fait que les destinataires se sentent bien.

En plus, les chercheurs ont montré que la générosité est contagieuse et que la gentillesse peut se propager. En effet, les personnes qui en bénéficient sont plus à même ensuite de faire preuve de gentillesse et de générosité.

