Santé : arrêter de fumer avant 35 ans diminuerait le taux de mortalité lié au tabac

Une étude a révélé que l'arrêt de la cigarette avant 35 ans diminuerait le risque de mortalité lié au tabac. En effet, ces personnes présenteraient des taux de décès équivalent aux non-fumeurs. Au-delà de 35 ans, les personnes possèdent des taux de mortalité plus élevés que ceux n’ayant jamais fumé.

Les auteurs de l'étude expliquent à que "chez les hommes et les femmes de divers groupes raciaux et ethniques, le tabagisme actuel était associé à un taux de mortalité toutes causes confondues au moins deux fois supérieur à celui des personnes n’ayant jamais fumé". Arrêter de fumer permettrait de réduire le nombre de décès prématurés.



Les données de plus de 550.000 personnes ayant rempli des questionnaires entre janvier 1997 et décembre 2018 ont été analysées durant cette étude. Ces personnes, qui avaient toutes entre 25 et 88 ans étaient séparées en trois groupes : fumeurs, anciens fumeurs ou jamais fumeurs (moins de 100 cigarettes dans leur vie).

Ainsi, les individus ayant arrêté le tabac avant 35 ans ont présenté des taux de décès proches de ceux qui n’ont jamais fumé. Ensuite, ces taux étaient 21 % plus élevés entre 35 et 44 ans, et 47 % plus élevés entre 45 et 54 ans.

