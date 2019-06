Sans gluten : pour les jours de canicule, un taboulé frais à base de quinoa

publié le 29/06/2019 à 10:13

Pour se régaler par temps de canicule, rien ne vaut un taboulé de quinoa avec des tomates sont juteuses, des graines savoureuses, du concombre et des poivrons croquants, et où toutes les herbes aromatiques régalent les papilles.



Le quinoa est une des céréales préférées des personnes suivant le régime sans gluten. Cette graine, plante sacrée des Incas, est cultivée traditionnellement sur l’Altiplano Sud de la Bolivie. Aujourd’hui, elle est cultivée partout, de l’Amérique du Nord à l’Europe et même dans la région d’Anjou en France.



Le quinoa est une "pseudo-céréale" de la famille des épinards et de la betterave. Ce n’est pas une graminée (ce qui le rend particulièrement intéressant pour les personnes souffrants d’allergies aux graminées).



Les qualités nutritives du quinoa sont nombreuses. Il est très riche en protéines de haute qualité (15%), en fibres et en micro-nutriments : manganèse, fer, zinc, cuivre, phosphore, magnésium et en vitamine B2. Sa teneur en protéines et en acides aminées est la plus grande de toutes les céréales courantes.

Ingrédients pour le taboulé :

- 200 g de graines de quinoa (si possible Real, c’est le meilleur et certifié sans gluten pour les personnes cœliaques)

- 8 tomates cerise (ou 16 tomates cerises, selon la saison)

- 6 tomates séchées

- 1 concombre

- 1 poivron rouge

- 1 oignons rouge

- 1 bouquet de persil plat

- 1 bouquet de menthe

- 1 bouquet de coriandre

- 1 citron (bio)

- 3 à 4 cuillère à soupe d’huile d’olive

- sel et poivre, à discrétion

Les ingrédients pour le taboulé au quinoa Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Bien rincer le quinoa :

Il est impératif de bien rincer le quinoa avant de le cuisiner car il contient de la saponine végétale, qui apporte un goût amer. La saponine est une substance naturelle qui, en plus, nuit à la bonne absorption des nutriments. Rien n’est plus simple que de s’en débarrasser : il suffit de bien rincer les graines simplement à l’eau jusqu’à ce que l’eau ne mousse plus.

- Pour la cuisson à la casserole :

Verser 1 mesure de quinoa au fond de la casserole pour 1,5 d’eau. Laisser cuire environ 15 minutes en remuant, surtout sans couvrir - cela donne une graine plus aérée -, jusqu’à ce que toute l’eau soit absorbée et que le quinoa ait germé. Verser dans un large saladier et laisser sécher au moins 20 minutes. L’idéal est de préparer le quinoa à l’avance.

- Pendant ce temps, préparer les fruits et légumes : peler les tomates et couper les en petits morceaux. Émincer les tomates séchées. Peler le concombre et retirer le centre avec les pépins qui apportent de l’amertume (les ventres fragiles digèrent très mal ces pépins), couper en petits cubes. Peler et retirer le centre des poivrons, épépiner soigneusement et couper en petits dés. Peler l’oignon et émincer. Rincer les herbes, essuyer à l’aide d’un papier absorbant, effeuiller et ciseler les feuilles.

- Une fois le quinoa est bien refroidi et légèrement séché par l’air, aérer le délicatement à l’aide d’une fourchette.

- Ajouter les tomates fraîches et séchées, les cubes de concombre, le poivrons, les herbes.

- Zester le citron au-dessus d’une coupelle, garder de côté.

- Arroser le taboulé du jus de citron fraîchement pressé, puis d’huile d’olive, puis ajouter les zestes du citron. Mélanger tous les ingrédients, saler et poivrer. L’idéal est de le laisser reposer au moins 2 heures au réfrigérateur afin que les saveurs infuses.

Astuce : mesurer votre quantité de quinoa à sec, avant de le rincer, c'est beaucoup plus simple sec que mouillé, afin de connaitre la mesure d'eau à ajouter pour sa cuisson.

