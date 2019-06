publié le 15/06/2019 à 10:07

Le clafoutis est typiquement le dessert facile, savoureux et fondant. qui réjouit grands et petits. Il est rapide et simple de préparation et s'adapte à tous les fruits. Lorsqu'il n'y a que des adultes, on peut y glisser une larme de rhum ou d'Amaretto (l'alcool italien à l'amande).



Ce clafoutis est une recette où la saveur des fruits est relevée par le goût délicat de la poudre d’amande. La poudre d’amande apporte de la texture à la pâte, ainsi que des protéines, des vitamines, des fibres et des minéraux.

L' abricot est riche en fibres, en anti-oxydants et en bêta-carotène, qui se transforme dans l’organisme en vitamine A. La cerise est un fruit extrêmement riche en antioxydants et en anti-inflamatoires. Sa mélatonine, régulateur de sommeil, permet également de lutter contre les insomnies. Plus les cerises sont colorées, plus elles contiennent d’éléments bénéfiques pour notre santé.

Les qualités nutritives de ces deux fruits permettent entre autre de prévenir les maladies cardio-vasculaires, les cancers et maladies infectieuses.

Ingrédients :

- 30 g de poudre d’amande

- 15 g de farine de riz complet

- 25 g de fécule de maïs

- 80 g de sucre de canne blond en poudre

- 300 ml de lait ( végétal ou animal)

- 4 œufs

- 1/2 cuillère à café de poudre d’extrait de vanille (ou 1 cuillère à café d’extrait de vanille liquide)

- 1 pincée de sel fin

- 5 à 6 abricots selon la taille

- 200 g de cerises

- 1 noix de margarine pour graisser les ramequins

Les ingrédients sans gluten et sans lactose pour le clafoutis abricot cerise. Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

Préparation : 15 minutes. Cuisson : 10 minutes + 45 minutes



1 - Préchauffer le four à 175°C. Graisser l’intérieur des petits ramequins (recette pour 5 ramequins ou un moule de 24 cm de diamètre)



2 - Laver et dénoyauter les abricots. Réserver 5 beaux oreillons et couper le reste en petits morceaux. Laver, équeuter et dénoyauter les cerises. Couper en 4 chaque cerise. Garder de côté



3 - Dans un saladier, mélanger ensemble les ingrédients secs : poudre d’amande, farine de riz, fécule de maïs, sucre, et sel fin



4 - Dans un grand bol, mélanger les ingrédients humides : battre les œufs, ajouter le lait et la vanille. Verser les ingrédients humides dans les ingrédients secs et bien mélanger au fouet



5 - Verser dans chaque ramequin, à l’aide d’une louche, un fond de cette préparation (environ 1 cm d’épaisseur) et faire cuire 10 minutes. La pâte doit être légèrement cuite, tout juste assez solide pour supporter les fruits



5- Sortir le(s) moule(s) du four. Déposer les petits morceaux de fruits coupés sur le fond de pâte. Déposer sur les fruits un oreillon d’abricot au centre du ramequin et recouvrir du reste de la préparation à clafoutis



6 - Cuire 40 à 45 minutes selon le four, jusqu’à ce que les bords soient dorés et le centre du clafoutis bien cuit

Cuire un petit fond de pâte permet aux fruits de ne pas tous tomber au fond, mais d'en avoir dans toute l'épaisseur de la pâte pour plus de fondant et de saveur. Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

