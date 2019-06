publié le 22/06/2019 à 10:03

Sybil Limousin a pensé son restaurant "Simple" comme si elle nous recevait chez elle. Elle a donc créé un lieu chaleureux, avec une cuisine créative, colorée et gourmande. Les ingrédients sont sélectionnés directement chez des petits producteurs bio ou à Rungis en Demeter ; les fleurs de son jardin décorent les tables. En hiver, on peut se réchauffer auprès de la cheminé. En été, on peut emprunter des chapeaux de paille pour profiter de la terrasse ensoleillée.

Ayant passé la première partie de sa carrière au marketing de Bernardaud, la grande marque de l’art de la table "à la française", Sybil garde de cette période un souci du détail, un œil artistique et élégant, la culture du repas-plaisir. Elle aime que tout soit harmonieux pour régaler les papilles comme les pupilles.

Chez "Simple", les sans gluten, les sans lactose, les végétariens, les vegans et surtout les grands gourmands peuvent s’asseoir ensemble autour d’une même table afin de partager le moment du déjeuner ou du thé en gourmandise et en sécurité. Et comme chaque assiette est faite à la minute, il est facile de demander le changement d’un ingrédient.

C’est un lieu mixte où le sans gluten et le sans lactose sont fortement dominant, mais il est important pour les personnes cœliaques de bien préciser leur maladie pour une attention particulière à toute contamination.

Une cuisine saine, généreuse, colorée

Depuis son ouverture en 2017, "Simple" est devenu plus qu’une "cantine" de quartier ; l’atmosphère y est joyeuse. Sybil se laisse la liberté de l’improvisation pour toujours mettre en valeur les ingrédients de sa cuisine généreuse.

Le choix se fait entre le bol "healthy" du jour, l’assiette du soleil (les sans gluten demanderont de changer la semoule d’épeautre par du quinoa), l’assiette détox végétale, les lasagnes végétariennes, les tartes salées ou la frittata du jour. Ensuite, il y a un grand choix de desserts : gâteaux, tartes, crumbles, fruits rôtis...

Nombreux sont les habitués qui viennent chaque jour déguster le "bol healthy", car le menu change chaque matin au grès des ingrédients de saison. Il y a, en plus des thés et boissons artisanales, une carte de jus frais bio minute aux noms qui font rêver tels que "bonnemine", "vitalité", "boots"...

Une clientèle de fidèles et d'artistes

L’ambiance chaleureuse fait que les clients reviennent. On y rencontre les fidèles et les voisins du quartier, mais aussi les gens de la mode, des journalistes, des artistes, et quelques touristes sous le charme de ce lieu si "parisien".



Mais ne vous fiez pas à l’atmosphère féminine du lieu, les hommes sont de plus en plus nombreux, attirés par la qualité de cette cuisine "maison" bien faite, avec sa pointe de tradition saupoudré d’un zeste de modernité.

Informations pratiques :

- "Simple Cantine" : 86, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris



- Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h



- Plats de 15 à 19,50 euros. Desserts entre 6 et 7 euros



- La cuisine sert les plats du jour jusqu’à 15h. Ensuite, il est toujours possible de prendre une tarte salée, des lasagnes ou une frittata avec salade, sans compter les merveilleux desserts qui accompagnent l’heure du thé



- Pas de réservation (notre conseil pour ne pas trop attendre : arriver à l’ouverture ou alors un peu en décalé vers 14h)

