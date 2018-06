publié le 16/06/2018 à 10:00

La bière est normalement pleine de gluten, c’est ce qui lui donne son identité. Mais de plus en plus de brasseurs proposent d'excellentes bières sans gluten. Voici donc les meilleures une sélection des bières sans gluten que l'on trouve en France.



Il existe plusieurs façons de fabriquer des bières sans gluten. La première est d’utiliser des céréales naturellement sans gluten, comme le quinoa, le millet, le maïs ou le sarrasin. Il faut alors tout le talent d'un maître brasseur expérimenté pour allier les saveurs et équilibrer le pétillant.

La deuxième est de “dégluténiser“ la bière en retirant la protéine de gluten. Il existe alors des techniques chimiques ou naturelles, où des enzymes sont introduits pour détruire la protéine de gluten.

Le Moulin des Moines

La bière sans gluten du Moulin des Moines Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

La bière Blonde sans gluten du Moulin des Moines est brassée à partir de millet, une céréale naturellement sans gluten. Cette bière bio, qui ne nécessite donc aucune manipulation, existe depuis déjà 10 ans. Le millet lui apporte une légère saveur de noisette et de fruits rouges.



D’un pétillant juste, sa couleur légèrement trouble que lui donne le millet séduira les amateurs de bière de caractère. Sa composition est très pure : eau, malt de millet, houblon, co², levures. 33 cl, 2,50 € (site internet & magasins bio).

Altiplano

La bière sans gluten Altiplano Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

La bière Altiplano et sa création, c'est tout une histoire. C’est en voulant fabriquer une vodka sans gluten, où l’étape de fermentation de quinoa était indispensable, que la bière s’est imposée d’elle-même. L’idée d’une bière au quinoa était née. Son nom, Altiplano, en référence au plateau de l’Altiplano péruvien, s'est imposé.



Cette bière bio, fabriquée avec du quinoa français, est produite artisanalement par des maîtres brasseurs de Bretagne et du Poitou, qui se chargent de la dégluténiser. Car si le quinoa est son ingrédient principal, il fallut apporter un peu de malt, d’orge et de houblon pour lui donner une vraie saveur.



Altiplano est une bière légère avec une mousse onctueuse et possède le logo de certification “épi barré“ de l’Afdiag. Sa composition : eau, malt d’orge et de blé noir (sarrasin), quinoa 7%, sucre, houblon, levure, épices. 33 cl, 2,50 € (site internet & magasins bio).

La Brasserie de Vezelay

Toute la gamme des bières sans gluten de La Brasserie de Vezelay Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

La brasserie de Vezelay propose toute la gamme des bières : brune, blonde, blanche, lager et ambrée. Chacun peut donc y trouver sa bière préférée. C’est parce que la maman du brasseur était cœliaque qu’il souhaitait créer pour elle une bière “sans gluten“.



Ce maître brasseur respecte “le décret bavarois de la pureté de la bière“, édité en 1516 par Guillaume IV de Bavière, qui stipule qu’une bière se doit d’être simplement composée de malt, de houblon et d’eau de source. C’est donc le procédé de "dégluténisation" qui est utilisé pour ces bières.



Cette brasserie travaille avec des céréales bio françaises et cette bière sans gluten possède une grande particularité : elle est, pour les bières brune et blanche, médaillée d’argent etde bronze au Concourt général agricole 2017 et 2018, en compétition avec des bières qui ont du gluten, car il n’existe pas encore de catégorie “bière sans gluten“. C’est dire si elle est un succès reconnu.



Pour toutes les bières la composition est : eau, malt d’orge et de blé, houblon. Bière non filtrée ni pasteurisée.



La blonde (4,6 %) : 25 cl, 3,10 €

La blanche (4,4 %) : 25 cl, 3,10 €

L’ambrée (5,5 %) : 25 cl, 3,20 €

La brune (5,5 %) : 25 cl, 3,10 €

La blonde lager (4 %) : 25 cl, 3,10 € (site internet & grande distribution)

Peroni

La bière sans gluten italien Peroni Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

La bière romaine Peroni est la plus consommée en Italie, une véritable institution. Son goût en version “sans gluten“ est identique à celui de sa grande sœur (avec gluten), brassée depuis 1846, et c’est ce qui fait son grand succès.



Pour respecter cette identité gustative, c’est le procédé de "dégluténisation" qui est utilisé. À base de malt, d’orge, de maïs et de houblon, elle est sans gluten, sous le seuil de -10 ppm (la valeur officielle minimum est de -20 ppm). Sa saveur est légère.



Sa composition : eau, malt d’orge, maïs, houblon. 33 cl. 3,50 € (site internet et boutiques spécialisées sans gluten).

