Sans gluten : la recette facile du pain raisins-noisettes

Dans cette recette de pain raisins-noisettes, le choix de la farine de sarrasin offre une saveur de noisette et une belle couleur brune. La farine de sarrasin est riche en protéines, en fibres, en vitamines B, en acides aminées, en magnésium et en cuivre. Le sarrasin est une des céréales les moins allergisantes et est reconnu pour être particulièrement digeste.



Les noisettes sont riches en antioxydants et se distinguent des autres fruits à écale et oléagineux par un contenu très élevé d’acides gras mono-insaturés (celui qui permet de réduire le cholestérol). La noisette est également riche en vitamine E qui renforce les cellules du système immunitaire et en vitamines B1, B5, B6, B9. Elle contient de nombreux minéraux comme le magnésium, le fer, le zinc, le manganèse et le cuivre.

Les raisins secs sont, eux, très riches en antioxydants et en isoflavones, ce qui permet d’améliorer le fonctionnement du système sanguin. Ils sont riches en calcium, en fer, en magnésium et en potassium, ainsi qu’en vitamines du groupe B. Contrairement aux sucres rapides et aux féculents, le sucre des fruits ne fait pas grossir. C’est donc une source d’énergie utile à l’activité physique et cérébrale. Il est préférable de les choisir bio car ils sont alors sans conservateurs et restent financièrement accessibles.

Ingrédients :

- 130 g de farine de sarrasin

- 60 g d’amande en poudre

- 1 cuillère à soupe de sucre de canne complet

- ½ cuillère à café de sel fin

- ½ cuillère à café de bicarbonate

- ½ cuillère à café de poudre à lever

- 1 à 2 cuillères à café de cannelle en poudre, selon son goût

- 2 œufs

- 125 ml de crème d’amande

- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive

- 110 g de raisins secs (en prélever une poignée pour le dessus du pain)

- 80 g de noisettes (en prélever une petite poignée pour le dessus du pain)

- Un peu d’eau pour ajuster la texture de la pâte à pain, en fonction de la finesse de la farine de sarrasin.

Les ingrédients pour le pain raisins-noisettes sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 175° et chemiser un moule à cake.

- Dans un grand saladier, mélanger ensemble les ingrédients secs : farine de sarrasin, poudre d’amande, sucre, sel, bicarbonate, poudre à lever et cannelle. Garder de côté.

- Dans un large bol, mélanger ensemble les ingrédients humides : œufs, crème d’amande, huile d’olive.

- Lorsque ce mélange est homogène, verser les ingrédients humides dans les ingrédients secs et bien mélanger à l’aide d’une spatule. Ajuster éventuellement la texture de la pâte à pain avec de l’eau.

- Ajouter alors les raisins secs et les noisettes. Bien mélanger à la spatule et verser dans le moule. Décorer le dessus du pain avec les noisettes et raisins secs gardés de côté.

- Cuire 60 minutes, mais au bout de 30 minutes recouvrir le dessus d’une feuille d’aluminium pour les que noisettes et les raisins secs ne brûlent pas.

- Démouler le pain et laisser refroidir complètement sur une grille avant de le trancher et de le déguster.

Sans gluten : le pain raisins-noisettes Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

