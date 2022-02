Saint-Valentin : comment relancer sa libido ?

La Saint-Valentin, qui aura lieu lundi 14 février, est aussi synonyme de désir. Et l'occasion de relancer sa libido si on la trouve trop paresseuse. La première étape pour améliorer sa vie sexuelle consiste à changer d’attitude. Une des raisons pour laquelle on se désintéresse souvent de la sexualité est l’ennui. Donc, on se focalise sur ce qui a été pour soi une source de plaisir et on se projette sur ce qu’on aimerait expérimenter de nouveau.

Et surtout, on se met dans la disposition de passer à l’acte. Car comme l'explique Camille Rochet, psychologue et thérapeute de couple, auteure du livre Les 5 croyances qui empêchent d’être heureux en couple (Larousse), l’appétit sexuel dépend de la fréquence des rapports. Il ne faut donc pas attendre d'avoir envie, mais se mettre dans un rôle actif par rapport à sa sexualité. Cela ne signifie pas de changer du tout au tout, mais d’être disposé à modifier des choses et de ne pas rester dans l’attente.

Lorsqu’on s’est perdu de vue depuis longtemps, reprendre un contact charnel sans faire part de ses émotions au préalable ne suffira pas. Une bonne sexualité passe par une bonne communication. On prend donc le temps de se retrouver, mais pas devant la télévision. La thérapeute de couple Camille Rochet estime que cela a peu de chance d’aboutir à une relation sexuelle.

Manque de temps et stress, des complications

Le stress peut aussi être l’ennemi de la libido : le cerveau active le système nerveux sympathique et plusieurs hormones, comme l’adrénaline et le cortisol, sont alors libérées pour préparer le corps à l’action. Et cela inhibe la libido chez l’homme comme chez la femme. Une fois le stress passé, c’est le système nerveux parasympathique qui entre en action et qui calme le jeu. Et c’est lui aussi qui permet l’excitation sexuelle. On a donc besoin de détente pour avoir envie de faire l’amour. Alors, pour relancer la libido, il faut déjà commencer par faire baisser la pression, que ce soit par du sport ou des activités relaxantes.

En outre, le manque de temps est un tue-l’amour. Des études l’ont montré : chez les personnes qui sont satisfaites de leur vie sexuelle, le sexe n’arrive pas tout à fait par hasard. Il demande de l’intentionnalité. Pour relancer sa libido, il est donc recommandé de planifier le sexe, l’anticiper, se rendre disponible pour son ou sa partenaire, créer les conditions pour avoir envie de faire l’amour.

Quant aux jeux et artifices, ils ne sont pas une recette miracle. Il ne suffit pas de mettre une belle lingerie – même si cela peut aider - ou d’allumer des bougies pour raviver la flamme. Mais la nouveauté augmente le désir et l’excitation. On peut donc s’organiser des rendez-vous sensuels, expérimenter de nouveaux scénarios, à condition de ne pas instrumentaliser l’autre, et que les jeux soient élaborés dans la réciprocité.