Sexualité : comment éviter les tensions dans le couple ?

Après avoir échappé à une tentative d'arnaque, Christelle ne croit plus en l'amour

Lorsqu'elle est en couple, Mandy ne ressent plus de désir pour son compagnon

Christelle a rencontré un homme sur internet il y a 3 mois. Tout se passait très bien jusqu'au jour où il lui a demandé, document à l'appui, une somme d'argent pour un notaire. Elle a aussitôt refusé, pensant à une arnaque. Mais l'homme s'est excusé et a repris la correspondance. Après plusieurs tentatives, Christelle a mis un terme à la relation et songe à ne plus faire de rencontre.

Michaël est avec sa compagne depuis 5 ans. Depuis quelques années, il y a des difficultés dans leur couple. Elle n'a jamais envie de faire l'amour et Michael doit toujours prendre les devants. Elle semble ne plus avoir de désir. Avec un mariage et une vie de famille en projet, Michaël se pose la question de l'avenir de sa relation.

Mandy a remarqué qu'elle ne ressent plus de désir à partir de l'instant où elle se met en couple avec un homme. A ce moment, le plaisir fait place à l'obligation du devoir. Mandy le ressent de cette façon. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est plus amoureuse, bien au contraire.

Julie a entendu le témoignage d'Olivia jeudi dernier. Elle a, elle aussi, vécu une adolescence marquée par de grosses déconvenues amoureuses. Elle n'a jamais eu conscience qu'elle pouvait séduire. Mais il y a quelques années, un évènement a changé le regard que Julie portait sur elle-même.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

