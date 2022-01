Sexe : 4 lieux à éviter pour "faire l'amour" quand on est chez soi

Dans le cinéma, on peut assister à des scènes torrides à des endroits qui changent de la chambre et du lit. La montée du désir peut être alors rapide et donner des idées pour un câlin dans un lieu qui change de l'ordinaire.

Mais la réalité est bien différente. Certains endroits sont à éviter car ils peuvent comporter des risques pour les corps et transformer la séance du câlin en une visite chez le médecin. Il y a de quoi rire, mais un accident est vite arrivé, avec une belle frayeur ou une blessure. Il faut donc savoir "jauger" rapidement l'endroit où l'on se trouve avant d'entamer des instants passionnés.

1. Le balcon

S'il y a bien un symptôme érotique, c'est le vertige de l'amour. Et pour cela, pas besoin de se rendre sur le balcon. C'est plutôt déconseillé. Même sur un balcon hyper protégé, difficile de garder l'équilibre en pleine étreinte. Et puis, rappelons-le, un des objectifs du balcon est d'avoir une belle vue, mais cela veut dire aussi que vos voisins peuvent vous regarder derrière leurs rideaux.

2. Le lavabo

Le lavabo peut présenter un certain attrait pour une séance après ou avant la douche. Mais avec les bords glissants, difficile de garder l'équilibre. C'est un coup à se faire une bosse ou deux avec une chute, ou s'il est mal fixé, de voir le lavabo se retrouver à terre.

3. La gazinière

Direction la cuisine... Il y a bien sûr la table, mais cela vous parait bien trop classique. Le frigo est un peu haut, le plan de travail un peu étroit... Reste donc la gazinière. Alors déjà, comme le lavabo, cela n'est pas fait pour vous porter. Dans un moment d'égarement érotique, on pourrait ouvrir le gaz... et boom. Sans compter qu'il y a un risque de se blesser avec un pic qui protège les plaques... Très inconfortable.

4. La douche (ou la baignoire)

Reste alors le câlin aquatique... Pourquoi ne pas rejoindre votre partenaire qui se lave ? Si cela est un cliché dans les films, c'est surtout une belle arnaque. Le savon pique les yeux et les parties intimes. Sans oublier qu'il peut causer des glissades, comme avec l'eau. Enfin, la pénétration peut être délicate et douloureuse lorsqu'on est complètement immergé...