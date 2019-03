publié le 01/03/2019 à 11:27

La rougeole est une maladie évitable et pourtant, elle ne cesse de s'étendre partout dans le monde. Dix pays, parmi lesquels figurent le Brésil, l'Ukraine et la France, sont responsables à eux seuls, d'environ 75% de l'augmentation totale des cas en 2018. C'est le constat réalisé par l'Unicef qui lance, vendredi 1er mars, un cri d'alarme devant la recrudescence de la rougeole dans le monde.

Au total, 98 pays ont signalé un plus grand nombre de cas de rougeole en 2018 par rapport à 2017. En France, dixième pays le plus touché, il y a eu 2.269 cas supplémentaires entre 2017 et 2018, selon l'Unicef. L'Ukraine (30.338), les Philippines (13.192) et le Brésil (10.162) sont les trois pays à avoir connu la plus forte augmentation annuelle de cas.





Des chiffres qui viennent entraver les progrès accomplis dans la lutte contre cette maladie, hautement évitable, mais potentiellement mortelle. "C'est un appel au réveil. Nous disposons d'un vaccin sûr, efficace et peu coûteux qui a sauvé près d'un million de vies chaque année au cours des deux dernières décennies", a déclaré Henrietta Fore, directrice générale de l'Unicef.

Une maladie plus contagieuse que la grippe

La médiocrité des infrastructures de santé, les troubles civils, la faible sensibilisation de la communauté, la complaisance et l'hésitation face à la vaccination sont les principales causes ayant conduit à ces épidémies dans les pays développés et en développement, selon l'agence.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déjà alerté sur une flambée de rougeole dans le monde, en relevant un bond d'environ 50% des cas signalés l'an dernier par rapport à 2017, faisant 136.000 morts.



La recrudescence de cette maladie, plus contagieuse que la grippe ou la tuberculose, est liée dans certains pays à des allégations sans fondement médical qui relient le vaccin contre la rougeole à l'autisme. Elles ont été en partie diffusées sur les réseaux sociaux par des membres du mouvement dit "anti-vax".



Le mois dernier, l'OMS a classé "l'hésitation à l'égard du vaccin" parmi les 10 principales menaces pour la santé mondiale les plus pressantes en 2019. Elle rappelait toutefois récemment que "la principale raison" de l'échec dans la vaccination des enfants est que ceux "qui en ont le plus besoin n'y ont pas accès".