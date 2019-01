Grippe : comment se protéger du virus ?

publié le 11/01/2019 à 06:20

La grippe fait son grand retour en France. Pour le moment, les syndromes grippaux les plus nombreux ont été recensés en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Occitanie mais le seuil épidémique a été franchi en Occitanie et dix régions sont classées en pré-épidémie. Et ce n'est qu'un début : le nombre de cas devrait augmenter dans les prochaines semaines, note le réseau Sentinelles.



Alors comment éviter la contamination ? Rappelons tout d'abord que la vaccination reste la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications, expliquent les autorités sanitaires, en sachant cependant qu'"un délai de 15 jours après la vaccination est nécessaire pour être protégé".



D'autres réflexes sont à adopter pour se protéger de la maladie. Comme par exemple se laver les mains, primordial car si le virus de la grippe ne peut survivre que plusieurs heures dans les secrétions nasales, il peut résister plusieurs jours sur une poignée de porte par exemple. Il est également recommandé de limiter le contact avec les personnes grippées. Aérer son logement chaque jour afin de renouveler l'air aide également à limiter la transmission.

Soigner son alimentation

Une alimentation saine et équilibrée peut également renforcer nos défenses naturelles. Les poivrons (rouges de préférence), le citron ou encore les céréales apportent de nombreuses vitamines dont le corps a besoin, surtout en hiver où le système immunitaire est faible.



Enfin, si leur efficacité n'est pas encore prouvée, et leur traitement pas toujours remboursé par la Sécurité sociale, des solutions homéopathiques peuvent être privilégiées par certains, qui font peu confiance aux vaccins. D'autres produits comme des huiles essentielles, des oligo-éléments ou encore des comprimés à base de plantes ou autre composés immuno-stimulants peuvent constituer une bonne alternative.