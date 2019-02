Le vaccin ROR (rougeole, oreillons et rubéole) est obligatoire dès l'âge de 12 mois pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2018.

et AFP

publié le 09/02/2019 à 00:26

Un foyer épidémique de rougeole a été signalé par l'Agence régionale de santé (ARS) dans la station de ski de Val Thorens, en Savoie. Elle évoque également une hausse des cas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais note une recrudescence plus particulière dans la station de sports d'hiver.



18 cas ont notamment été recensés à Val Thorens. "Il s'agit majoritairement de jeunes adultes saisonniers résidant dans la station", a précisé l'ARS dans un communiqué qui "recommande à tous de vérifier sa vaccination et celle de ses enfants" à la veille des premières vacances scolaires d'hiver. Val Thorens accueille de nombreux touristes, français et étrangers durant cette période.

Dans son dernier bulletin épidémiologique consacré à la rougeole, l'organisme Santé publique France signalait une recrudescence de la maladie dans l'Hexagone depuis fin 2017, après une baisse de 2012 à 2016. Au 11 novembre 2018, elle recensait plus de 2.800 cas déclarés dans l'année, dont trois mortels.

Selon l'Agence régionale de santé, au 4 février 2019, en dehors du foyer épidémique de Val Thorens, 12 autres cas étaient signalés en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 7 dans le Rhône, 2 dans la Drôme et un dans l'Ain, la Loire et la Haute-Savoie.