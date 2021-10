Ronflements : des solutions efficaces pour mieux dormir la nuit

Le ronflement est une nuisance sonore. Il atteint facilement 45 décibels, le bruit d’une conversation entre deux personnes. Mais il peut être bien plus fort. Imaginez un camion surgissant chaque nuit dans votre chambre. Et vous comprendrez que le ronflement, s’il n’est pas un problème de santé majeur, peut vite devenir un sérieux problème conjugal, obligeant parfois à faire chambre à part.

Pourquoi est-ce qu’on ronfle ? Le ronflement vient d’une obstruction partielle des voies aériennes supérieures. Pendant le sommeil, les tissus du voile du palais, de la luette et de la langue se relâchent, ils s’accolent les uns contre les autres et se mettent à vibrer au passage de l’air. C’est ce qui provoque cette agaçante musique de chambre.

Avec l’âge, les choses ne s’arrangent pas car on perd du tonus musculaire, même au niveau de la gorge ! Et les femmes plutôt épargnées avant la ménopause, rattrapent ensuite les hommes. 40% des adultes de plus de 50 ans ronflent régulièrement.

Quand faut-il s'inquiéter ?

Ça peut aussi venir du nez. Une congestion du nez, due à une rhinite chronique ou bien une déviation de la cloison nasale, obligeant aussi à respirer par la bouche, sont d’autres causes possibles de ronflement. Une consultation chez l’ORL établira le diagnostic.

A priori aucune raison de s’inquiéter, sauf si le ronflement s’accompagne d’apnées du sommeil, des arrêts de la respiration pendant au moins 10 secondes entraînant des micro-éveils avec des conséquences sur la santé - fatigue, somnolence dans la journée - et un risque cardiovasculaire accru. Une prise en charge médicale s’impose dans ce cas.

Le tabac, l'alcool et les somnifères à éviter

Et alors, que peut-on faire contre le ronflement ? On s’en doute, les sifflements, les coups de pied du partenaire sont sans effet sur le ronflement. Si les turbulences viennent de la gorge, on demande souvent au ronfleur de changer son mode de vie.

On l’incite à ne plus fumer - le tabac est un irritant- à éviter l’alcool le soir, et à réduire les somnifères qui favorisent le relâchement des muscles de la gorge. On l’exhorte à perdre du poids car l’enbonpoint se loge aussi au niveau de la langue.Tout cela est effectivement très efficace, mais c’est aussi plus facile à dire qu’à faire.

Il est également recommandé de ne pas dormir sur le dos. La position sur le côté est préférable car ça évite que la langue et le voile du palais ne basculent vers l’arrière. D’ailleurs, il existe des oreillers "anti-ronflements" bombés au milieu, qui forcent à garder la tête sur le côté ou à relever le menton pour favoriser le passage de l’air.

Ces oreillers, vendus quand même entre 40 et 80 euros, sont efficaces, mais, uniquement sur les ronflements dus à la position sur le dos. Et à condition de garder la tête dessus pendant son sommeil !

Une gouttière à porter la nuit

Autre dispositif proposé : l’orthèse mandibulaire, ce sont des gouttières que l’on place sur les dents et que l’on garde toute la nuit. Elle ressemble au protège-dents utilisé par certains sportifs.



En avançant de quelques millimètres la mâchoire inférieure, les gouttières évitent que la langue obstrue le passage de l’air. On en trouve en automédication à partir de 70 euros environ. Pour du sur-mesure, il faut aller voir un dentiste. C’est efficace contre 80% des ronflements, et ça agit même sur les apnées du sommeil modérées. Bon, je vous l’accorde, tout cela n’est pas très romantique, mais le ronflement ne l’est pas non plus.