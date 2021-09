Le jeûne intermittent est-il vraiment efficace pour maigrir ?

Le jeûne intermittent nous promet de retrouver la ligne et même la santé. Il nous épargne comptage de calories, aliments interdits et autre lubie diététique. Alors que la plupart des régimes se focalisent sur ce que l’on doit manger, le jeûne intermittent, lui, se concentre sur le temps. Il y a une seule règle à respecter : il faut s’abstenir de manger une partie du temps, au moins douze heures d’affilée.



Concrètement, on fait comment ? Par exemple, vous sautez le petit déjeuner ou le dîner.

Mais il faut continuer à vous hydrater avec de l’eau, du bouillon, du thé, des tisanes, voire du café, mais sans sucre.



Il existe plusieurs formules de jeûne intermittent. On peut aussi ne rien manger 1 jour sur deux, voire même deux jours sur cinq. L’important, c’est de trouver la formule qui nous convient le mieux, compatible avec sa vie familiale et sociale.

Pousser l'organisme à puiser dans ses réserves

Et que se passe-t-il quand on pratique le jeûne intermittent ? Quand on jeûne, on va pousser l’organisme à aller puiser dans ses réserves, d’abord de sucre, puis de graisses. Le jeûne intermittent cherche aussi à nous faire manger moins. Le fait de ne pouvoir s’alimenter toute la journée amènerait à consommer moins de calories au total. Donc on perdrait plus facilement du poids.

Certains disent aussi que ce rythme serait mieux adapté à nos besoins physiologiques. Après tout, nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, ne prenaient pas un bol de céréales au saut du lit. Ils ne faisaient pas non plus trois repas par jour et deux collations.

Alors, il permet vraiment de maigrir plus facilement ? Il y a beaucoup d’études, mais la plupart sont réalisées sur un petit échantillon de personnes. Si on les compile, on s’aperçoit que les résultats sont assez modestes.

Le jeûne intermittent fonctionne, il peut aider à maigrir. Certaines études ont montré une perte de poids de l’ordre de 3 à 5 kilos en dix semaines. Mais pour l’instant, on ne peut pas dire qu’il est plus efficace que d’autres méthodes de restriction calorique.

L’illusion serait de croire que c’est la méthode idéale pour les bons vivants. Qu’on peut manger n’importe quoi pendant le laps de temps autorisé et qu’on va quand même maigrir. C’est faux !

Il est important de garder des légumes et des fruits à chaque repas pour ne pas avoir de carences en vitamines, en minéraux et en fibres. Il faut également manger suffisamment de protéines pour maintenir sa masse musculaire.

Déconseillé à personnes souffrant de troubles alimentaires

Le jeûne intermittent convient aux personnes qui souhaitent perdre du poids, mais n’arrivent pas à suivre un régime restrictif obligeant à ne pas consommer tel ou tel aliment.

Il peut être plus simple de respecter un rythme alimentaire que de surveiller sans cesse son alimentation.



A l’inverse, il peut être déconseillé à certaines personnes. Certaines personnes ont besoin de manger régulièrement pour être en forme. Elles ne parviennent pas à fonctionner de manière optimale, physiquement et mentalement, pendant les périodes de jeûne.



Le jeûne intermittent est aussi déconseillé aux personnes sujettes à des troubles du comportement alimentaire. En effet, il pourrait favoriser des crises de boulimie. Pour perdre du poids, on le voit, il n’existe pas de régime universel. Chacun doit trouver la méthode qui lui permet de manger moins et mieux.