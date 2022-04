Rétention d'eau : alimentation, hydratation, piscine... 4 astuces pour aider à dégonfler

En temps normal, l’eau représente 65% de notre poids total. Deux tiers d’eau se trouvent dans les cellules des organes, des muscles et des os. Le cerveau contient, par exemple, 76% d’eau, le cœur 79% et les os 22%. Le tiers restant d’eau compose le liquide extracellulaire, l’espace entre les cellules.

Quand on souffre de rétention d’eau - les médecins parlent plutôt d’œdème – il y a accumulation de liquide composé d’eau, de protéines, de sel… dans les tissus, plus précisément dans l’espace entre les cellules.

S’il arrive que la rétention d’eau soit le signe d’une maladie - rénale ou cardiaque par exemple - la plupart du temps, elle n’a pas de gravité. Néanmoins, elle peut être très gênante et se traduire par des lourdeurs. On peut avoir la sensation inconfortable d’être gonflé de partout, ou bien c’est plus localisé : on a du mal à fermer son pantalon, on a les jambes lourdes et en poteaux, ou encore les mains et les pieds qui enflent.

1 - Ne pas diminuer sa consommation d'eau

En raison des changements hormonaux, les femmes sont plus sujettes à la rétention d’eau. On estime qu’une femme sur deux est concernée. L’organisme a tendance à retenir davantage d’eau à l’approche des règles, lors de la grossesse, et en période de ménopause. Cela arrive d’autant plus qu’on a une mauvaise circulation, une fragilité des capillaires, ces petits vaisseaux sanguins qui deviennent plus poreux, une insuffisance veineuse, ou une mauvaise circulation lymphatique.

Lorsqu'on est sujet à la rétention d'eau, il ne faut pas diminuer sa consommation d'eau. Au contraire, si on ne boit pas assez, l’organisme aura tendance à retenir plus d’eau à mesure que l’on se déshydrate. Il est donc conseillé de boire à sa soif, sans excès non plus.

2 - Manger moins salé et des aliments riches en potassium

On peut améliorer les choses en faisant attention à son alimentation. Manger trop salé aggrave la situation car le sel retient l’eau. On y va donc mollo avec le pain, le fromage, la charcuterie, les soupes industrielles, les biscuits salés, la sauce soja.

A l’inverse, on va essayer de manger plus d’aliments riches en potassium, un minéral qui intervient aussi dans l’équilibre hydrique du corps. Il neutralise les effets du sodium et contribue à prévenir la rétention d’eau. On en trouve dans les fruits et les légumes, notamment dans les avocats, dans les légumes verts à feuilles, comme le pissenlit, et dans les bananes.

3 - Moins de sucre, plus de protéines

On le sait moins, mais il est aussi conseillé de limiter sa consommation de sucres raffinés qui font monter rapidement la glycémie, le taux de sucre dans le sang. En conséquence, cela entraîne des niveaux élevés d’insuline qui interfère avec le contrôle du sodium dans le corps et favorise la rétention d’eau.



En revanche, on veillera à manger suffisamment de protéines - viandes maigres, poisson, œufs, produits à base de soja par exemple - Une baisse de leur concentration dans le sang peut empêcher la bonne réabsorption de l’eau dans les tissus interstitiels vers les capillaires. Et donc favoriser la rétention d’eau.

4 - Faire de l'exercice physique dans l'eau

Hormis l’alimentation, d’autres astuces peuvent aider à dégonfler. L’exercice physique est bénéfique car il active la circulation veineuse et lymphatique. Les activités pratiquées dans l’eau, comme l’aquagym, l’aquabiking, la natation, allègent particulièrement bien les jambes.



Si on doit rester sédentaire, au bureau par exemple, étirer ses mollets, faire de petits mouvements de chevilles, utiliser un repose-pieds, et se lever toutes les heures pour faire quelques pas, peut aider à réduire l’œdème.



Lorsqu’on souffre d’insuffisance veineuse, le port de bas de contention peut améliorer l’œdème local et diminuer la sensation de jambes lourdes.